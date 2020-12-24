«Санкции не повлияют»: Песков объяснил ситуацию вокруг СП-2

Новые американские санкции в отношении «Северного потока — 2» (СП-2) могут осложнить завершение проекта. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Однако, добавил представитель Кремля, Россия и Европа заинтересованы в успехе предприятия. «И наши европейские партнеры, и мы заинтересованы, чтобы этот проект был реализован, финализирован в интересах европейских потребителей и поставщиков газа», — подчеркнул Песков.

Агентство Reuters ранее сообщило со ссылкой на источники в администрации президента США, что новый пакет санкций «вонзит кол» в газопровод из России. Вместе с тем, считает Песков, уже принятые ранее США санкции и новый пакет нацелены на максимально возможное усложнение строительства.

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«Мы не склонны гадать на кофейной гуще, у нас есть свои задачи, мы их решаем», — добавил он.

Источники в Белом доме говорили Reuters, что уходящий со своего поста президент Дональд Трамп и его команда намерены «нанести смертельный, последний удар». Тем не менее, 23 декабря американский лидер отказался подписывать проект оборонного бюджета, который содержит в себе санкции против страховых компаний СП-2.

Законопроект был ранее одобрен Палатой представителей и Сенатом США. Однако, считает Трамп, этот билль – подарок для РФ и КНР, поскольку в нем нет «критически важных для американской нацбезопасности пунктов». Для обхода запрета президента Конгресс должен вновь одобрить законопроект. В целом, добавили источники агентства, санкции должны быть введены в ближайшее время.

17 декабря зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что Вашингтон и впредь намерен вводить санкции против «Северного потока — 2», чтобы остановить строительство газопровода.

«Я бы сказал, что эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод. <…> Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект», — подчеркнул он. По словам замглавы Госдепа, остановка строительства СП-2 будет играть «ключевую роль» для улучшения отношений Америки и России.

«Если мы хотим более стабильных отношений с Россией или стремимся к улучшению отношений с Россией, то необходимо прекращение и сдерживание пагубного влияния России», — заявил Робинсон.

Накануне, 16 декабря, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин не поменял своего отношения к «Северному потоку — 2». «Позиция федерального правительства остается неизменной по сравнению с той, которая была в последние годы», — заверила федеральный канцлер.

Дополнительные санкции были одобрены сенатом США 24 июля — вкупе с версией оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Ограничения могут быть введены против компаний, укладывающих трубы «Северного потока — 2», страховых фирм, предприятий, занятых обслуживанием судов.

Представитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Брюссель выступает против применения санкций третьими странами в отношении европейских компаний, ведущих легальный бизнес. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции недобросовестной конкуренцией. Представитель Кремля также добавил, что такие действия противоречат нормам международного права.