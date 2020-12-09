Назад в будущее: когда восстановится российская экономика

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина охарактеризовала ситуацию в экономике России, как неопределенную. В интервью Bloomberg TV в среду, 8 декабря, она дала понять, что регулятор, возможно, простимулирует экономический рост доступными ему средствами. В первую очередь с помощью снижения ключевой ставки. Тем более, что накануне МВФ рекомендовал российскому регулятору снизить ставку.

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«Что касается рекомендации МВФ относительно возможного дальнейшего снижения ниже 4%, мы опираемся на свои модели и свой анализ. Ситуация может сложиться так, что это понадобится, но не факт, что оно так сложится», — сказала Набиуллина, добавив, что пространство для смягчения кредитной политики «очень скромное».

Глава регулятора считает, что тем не менее «спрос в экономике восстанавливается, но он еще не восстановился полностью», также существуют проблемы с инфляцией. Но пока неясно, растущая в последние месяцы инфляция — это временное явление или нет, отметила Набиуллина.

ЦБ ожидает, что траектория развития российской экономики будет плоской в четвертом квартале этого года и первом квартале следующего года, затем восстановление возобновится. На докризисный уровень экономика вернется только в первом полугодии 2022 года.

Докризисный советский уровень

Какой именно год считать «докризисным» Набиуллина не уточнила. Возможно, 2007-й или 2013-й. Именно после этих дат российская экономика резко ухудшала основные макроэкономические показатели, а уровень жизни россиян резко снижался.

В Кремле уже сравнивают нынешний уровень развития экономики с советским периодом. В среду президент Владимир Путин предупредил правительство и конкретно главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева о недопустимости резкого роста цен на продукты питания.

«Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? — заметил Путин. — Говорили так: «В Советском Союзе есть все, только не всем хватает». Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно», — сказал Путин.

Как пояснили «Газете.Ru» в Росстате, базовой точкой докризисного отсчета, с которой сравниваются текущие социально-экономические параметры является 2016 год. Если учесть, что Росстат подчиняется Минэкономразвития, то правительство, судя по всему, признает докризисным уровнем именно этот год. ЦБ не входит (по крайней мере формально) в систему исполнительной власти.

Возможно, докризисный уровень для ЦБ — это 2013 год. О 2007 годе сейчас уже вспоминать бесполезно, считают эксперты. «Те социально-экономические показатели, которые тогда были достигнуты, кажутся сейчас недосягаемыми. Властям, конечно, выгодно представить именно 2016 год базой отсчета, на которую следует вернуться и начать реальный рост», — уточняет главный экономист инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов.

Главный экономист Lokoinvest Дмитрий Полевой считает, что полтора года уйдет только на то, чтобы российская экономика вышла на «доковидный уровень» 2019 года.

«После того, как кризисный провал будет ликвидирован, без серьезных экономических и политических реформ ВВП РФ вряд ли будет расти быстрее 1,5-2% в год», — говорит Полевой.

Возможности ЦБ по стимулированию экономики в рамках традиционных инструментов монетарной политики почти исчерпаны, считает эксперт, активнее следовало бы действовать кабмину.

«Давно уже «мяч» на стороне правительства. Улучшить ситуацию в экономике могут инвестиции в инфраструктуру, осмысленная цифровизация, инвестиции в человеческий капитал. Но все это даст долгосрочный эффект, если государство будет снижать свое присутствие в экономике, если будет развиваться конкуренция, снижаться давление со стороны правоохранителей. Без этого любые меры на уровне правительства будут малоэффективны», — считает Полевой.

Кроме того, сейчас у чиновников отсутствует ответственность за недостижение результата. «По этой причине «планы о светлом будущем» кочуют из одной стратегии и госпрограммы в другую из года в год», — заключает эксперт.

Догнать и перегнать не получается

Хуже всего, что даже «восстановительные» темпы роста российской экономики Банком России на следующий год оцениваются в 3-4%, с дальнейшим их снижением (например, 2,5-3,5% в 2022 году). Но такие темпы роста — это очень мало после фактически десятилетия стагнации, отмечает начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский.

«Даже согласно обновленному и ухудшенному прогнозу ОЭСР мировая экономика вырастет в следующем году на 4,25% и на 3,75% в 2022 году, то есть темпы роста нашей экономики будут по-прежнему отставать от среднемировых», — говорит Заверский.

Он считает, что ЦБ и Минфин даже имеющийся у них инструментарий не используют по полной. «Так, представители ЦБ регулярно указывают на сохранение пространства для снижения ключевой ставки, но сама ставка уже несколько месяцев держится на одном уровне. Хотя ее снижение крайне необходимо. Например, та же программа льготной ипотеки наглядно продемонстрировала нам чувствительность заемщиков к уровню ставок», — говорит Заверский, добавляя, что регуляторные требования Банка России остаются «жесткими и во многом дестимулирующими кредитование».

Одна из ключевых проблем состоит в том, что государство само осуществлять масштабные инвестиции не готово, но при этом и частный сектор в этом ограничивает, считает Заверский.

Правительству и ЦБ может хватить полутора лет, чтобы вернуться на докризисный рост в пределах 2%, уверен главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. «Этот кризис особенный – часть секторов экономики оказались закрытыми из-за пандемии; их открытие может привести к быстрому восстановлению», — говорит эксперт.

Сейчас кризис связан с пандемией и если ситуация с ковидом улучшаться не будет, то возможно новое введение локдаунов, что будет иметь прямые негативные последствия для экономики. Это, пожалуй, будет самая жесткая из возможных мер, которую следует ожидать от правительства, считает Тихомиров. «С другой стороны, учитывая приближение парламентских выборов в сентябре 2021 года и запасы в резервах правительства, нельзя исключить принятия умеренно-популистских мер. Особенно, если экономика начнет выходить из кризиса», — считает Тихомиров.

Пора прибегать к нетрадиционным мерам

В качестве «нетрадиционных» инструментов поддержки экономики центральные банки развитых стран проводят выкуп облигаций с рынка (в основном государственных) для того, чтобы в финансовой системе появились дополнительные средства. Но Банк России пока не прибегал к выкупу активов, отмечает гендиректор «УК Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев.

Эксперт считает, что назрели меры по стабилизации валютного рынка, тем более что золотовалютные резервы ЦБ избыточны и в пересчете по текущему курсу доллар/рубль их объем намного превышает общую сумму наличных и безналичных рублей у граждан, компаний и банков.

Кроме того, задача Центрального банка в качестве антициклической меры – «это адаптация уровней кредитования к текущим экономическим рискам».

Наконец, власти должны начать более активно стимулировать экономику через налоговую политику, госзаказы, субсидии производителям и инвестиции в инфраструктурные проекты. «Опыт развитых стран по выходу из рецессии показывает, что наилучшие результаты дает сочетание монетарного стимулирования с технологическим обновлением промышленности, повышением качества человеческого капитала (образование и медицина) и изменением структуры экономики», — заключает Лосев.

По мнению аналитика «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, наиболее реалистичным видится консервативный сценарий сокращения госрасходов и выхода экономики РФ на привычные среднегодовые темпы немногим выше 1%. Это значит, что «на возвращение ВВП в докризисному уровню уйдет порядка 2-3 лет».

Эксперт считает, что нет повода для тех тревог, которые циркулируют в российском обществе по поводу возможного «добровольно-принудительного заимствования денег у населения».

«Государство сегодня не нуждается в деньгах населения для стимулирования экономического роста. В первую очередь потому, что у властей нет каких-то четких идей, как можно монетарно поддержать этот рост. Нет больших проектов, куда бы требовались крупные дополнительные вливания, нет дорогостоящих реформ или чего-то похожего. Изымать деньги у населения нет смысла, поскольку государство имеет больший, чем у граждан, объем собственных резервов, а также большой неиспользованный кредитный лимит: размер долга и нагрузка по платежам гораздо ниже средних по миру», — говорит Емельянов.

«Ограничений по выдаче депозитов пока тоже не следует ожидать, так как у крупных системообразующих банков нет проблем с ликвидностью, но с другой стороны отток средств со срочных вкладов резко ускорился. Население переводит деньги на текущие счета, откуда их проще снять, увеличивает инвестиции в недвижимость на фоне льготной ипотеки и фондовые активы. Поэтому проблемы с ликвидностью могут произойти в будущем, конечно если ЦБ на предоставит банкам дополнительное фондирование», — объясняет Суверов из «Арикапитал».

Из непопулярных мер возможно также усиление тренда на рост налогообложения состоятельных граждан. «Этот процесс уже начался и может получить развитие, это является общемировым трендом. В большинстве европейских стран действует прогрессивная шкала налогообложения. Рост налогообложения состоятельных граждан даст дополнительные политические бенефиты властям перед грядущими выборами», — говорит Суверов.