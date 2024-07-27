Трамп заявил, что снял «последнюю повязку» с уха

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что «снял последнюю повязку» со своего уха после покушения. С такими словами он выступил на мероприятии консервативной христианской организации Turning Point Action во Флориде, передает газета Hill.

«Как вы, я думаю, видите, я хорошо шел на поправку и, по сути, только что снял последнюю повязку с уха», — подчеркнул он.

До этого Федеральное бюро расследований (ФБР) установило, что Трамп действительно получил пулевое ранение при покушении.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля на митинге в Батлере, который находится в штате Пенсильвания. В политика выстрелили несколько раз, его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. В результате атаки пострадали несколько сторонников политика. После оказания помощи Трампа выписали из больницы. В настоящее время расследование нападения на экс-президента все еще продолжается.

Ранее сообщалось, что Трамп собирает новый митинг на месте покушения на него.