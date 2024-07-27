Над территорией России уничтожили 21 беспилотник

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 27 июля перехватили и уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По семь беспилотников перехватили в Курской и Рязанской областях, три — в Белгородской, два — в Ростовской, один — в Брянской и один — в Липецкой.

Утром 27 июля рядом с жилым домом, расположенным в селе Ратчино в Добровском муниципальном округе Липецкой области, упал украинский беспилотник. В результате произошедшего никто не пострадал. В здании повреждено остекление. Оперативные службы и глава муниципального округа находятся на месте происшествия, заявил чиновник.

Отмечалось, что российские силы противовоздушной обороны вечером 26 июля уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области. По информации военного ведомства, дроны были уничтожены и перехвачены в интервале времени с 21:00 до 23:40 мск.

Ранее экс-подполковник СБУ заявил, что на Украину приехали сотни идейных нацистов.