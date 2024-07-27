Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над территорией России уничтожили 21 беспилотник

Минобороны: российские силы ПВО ночью перехватили и уничтожили 21 БПЛА

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 27 июля перехватили и уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По семь беспилотников перехватили в Курской и Рязанской областях, три — в Белгородской, два — в Ростовской, один — в Брянской и один — в Липецкой.

Утром 27 июля рядом с жилым домом, расположенным в селе Ратчино в Добровском муниципальном округе Липецкой области, упал украинский беспилотник. В результате произошедшего никто не пострадал. В здании повреждено остекление. Оперативные службы и глава муниципального округа находятся на месте происшествия, заявил чиновник.

Отмечалось, что российские силы противовоздушной обороны вечером 26 июля уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области. По информации военного ведомства, дроны были уничтожены и перехвачены в интервале времени с 21:00 до 23:40 мск.

Ранее экс-подполковник СБУ заявил, что на Украину приехали сотни идейных нацистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами