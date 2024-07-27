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Захарова рассказала о «маховике фейков» США против России

Захарова: маховик фейков США против РФ работает на пределе перед выборами

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Маховик фейков США в отношении России на фоне предвыборной кампании в Соединенных Штатах работает на пределе. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В условиях предельно грязной американской предвыборной президентской кампании маховик подтасовок и «фейков», особенно в отношении России, искажения реального положения дел работает, что называется, на пределе», — подчеркнула она.

По мнению официального представителя МИД РФ, США никогда не перестанут обманывать мировое сообщество, а союзники Вашингтона никогда не перестанут делать вид, что верят доводам Соединенных Штатов.

Она добавила, что Россия «часто говорит» о событиях в Ираке, Ливии, Сирии и Афганистане. Москва продолжить говорить о лжи США, связанной с международно-политическими событиями в указанных странах, пока она не прекратится.

Захарова напомнила слова первого председателя Организации по запрещению химического оружия Жозе Бустани, который отмечал, что «все знали, что в Ираке нет химоружия», а истиной причиной действий США в Ираке было свержение экс-премьера Ливии Каддафи.

До этого Захарова заявила, что Москва не вмешивается в выборы в США и их внутренние дела, оставляя американцам право разбираться в своих проблемах самостоятельно.

Ранее Захарова усомнилась в самостоятельности решения Байдена о выходе из президентской гонки.

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