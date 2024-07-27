Южная Корея возмущена тем, что на открытии Игр ее делегацию представили как Северную

Министерство спорта Южной Кореи требует встречи с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом из-за того, что на открытии Игр южнокорейскую делегацию представили как северокорейскую, передает Sport24.

Французский и англоязычный диктор представили южнокорейскую делегацию как делегацию «Корейской Народно-Демократической Республики», но текстовая информация, которая появилась на экранах, была верной.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее режиссер Константин Богомолов раскритиковал церемонию открытия Олимпиады.