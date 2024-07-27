В Греции открытие Олимпиады назвали крахом цивилизации

Греческий портал pronews.gr назвал открытие Олимпийских игр в Париже крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали тайную вечерю.

«Это наглядно демонстрирует полный крах западной цивилизации. Превращение праздника олимпизма и его идеалов в парад трансгендеров», — говорится в статье.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее в Париже завершилась церемония открытия Олимпийских игр.