В Южной Корее расследуют утечку личных данных сотрудников разведки

Командование контрразведки Вооруженных сил Республики Корея проводит расследование утечки личных данных сотрудников национальной разведки, специализирующихся на сборе сведений о КНДР. Об этом сообщило пишет издание Yonhap.

Утечка была обнаружена примерно месяц назад. Информация включала личные данные сотрудников ведомства, работающих за рубежом. Южнокорейские власти обнаружили, что многие разведчики, чьи данные могли оказаться в руках злоумышленников, занимались сбором информации о КНДР. В Сеуле считают, что данные о сотрудниках спецслужбы были направлены в КНДР.

17 июля бывшую сотрудницу ЦРУ Сью Ми Терри обвинили в сотрудничестве с разведкой Южной Кореи. В заявлении говорится, что женщина была завербована в 2013 году и поддерживала связи с Южной Кореей в течение 10 лет. В обмен на предоставление информации она получала различные предметы роскоши, включая дорогие сумки, оплату посещений изысканных ресторанов и значительные суммы денег для финансирования своих исследовательских программ.

Ранее в Южной Корее сообщили о неудачном запуске КНДР баллистической ракеты.