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Стали известны детали о бизнесе одного из фигурантов дела Булгакова

РИА Новости: фигурант дела Булгакова владел компанией по разведению свиней

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Илья Питалев/РИА Новости

Арестованный по делу бывшего замглавы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова Александр Михайленко владел компанией по производству свинины. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным системы «БИР-Аналитик», Михайленко является учредителем в ряде предприятий, в том числе краснодарской животноводческой компании «Торговый дом «Ясени», основным видом деятельности которой является разведение свиней. Как установило следствие, свининой заменяли говядину в сухпайках для военных.

Агентство выяснило, что Михайленко также учредил московскую фирму «Динго-металл» по торговле металлоконструкциями. Согласно решению арбитражного суда Москвы, в июне 2024 года компания была объявлена банкротом.

По данным РИА Новости, фигурант также является учредителем и владельцем половины доли уставного капитала в компании по производству мясных консервов «КонсервПакЛам», которая тоже проходит по уголовному делу Булгакова. Вторая по размеру доля в компании принадлежит однофамилице арестованного — Полине Михайленко.

26 июля бывшего замглавы Минобороны РФ Булгакова задержали по уголовному делу коррупционной направленности. Во время работы в министерстве обороны генерал отвечал за материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022 года он покинул ведомство в связи с переходом на другую работу.

По данным правоохранительных органов, при Булгакове действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости, которая работала даже в условиях специальной военной операции на Украине.

Ранее стало известно, что Булгакова могут лишить звания Героя России.

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