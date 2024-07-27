Стали известны детали о бизнесе одного из фигурантов дела Булгакова

Арестованный по делу бывшего замглавы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова Александр Михайленко владел компанией по производству свинины. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным системы «БИР-Аналитик», Михайленко является учредителем в ряде предприятий, в том числе краснодарской животноводческой компании «Торговый дом «Ясени», основным видом деятельности которой является разведение свиней. Как установило следствие, свининой заменяли говядину в сухпайках для военных.

Агентство выяснило, что Михайленко также учредил московскую фирму «Динго-металл» по торговле металлоконструкциями. Согласно решению арбитражного суда Москвы, в июне 2024 года компания была объявлена банкротом.

По данным РИА Новости, фигурант также является учредителем и владельцем половины доли уставного капитала в компании по производству мясных консервов «КонсервПакЛам», которая тоже проходит по уголовному делу Булгакова. Вторая по размеру доля в компании принадлежит однофамилице арестованного — Полине Михайленко.

26 июля бывшего замглавы Минобороны РФ Булгакова задержали по уголовному делу коррупционной направленности. Во время работы в министерстве обороны генерал отвечал за материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022 года он покинул ведомство в связи с переходом на другую работу.

По данным правоохранительных органов, при Булгакове действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости, которая работала даже в условиях специальной военной операции на Украине.

Ранее стало известно, что Булгакова могут лишить звания Героя России.