Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России начато серийное производство аналога комплекса артразведки «Пенициллин»

В России начато серийное производство новой системы акустической разведки БУХ2

close
100%
Иван Родионов/РИА Новости

В России началось серийное производство второго поколения системы акустической разведки БУХ2 («Сова»), более дешевой версии комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на конструкторское бюро «Талламхо».

Кроме того, в серийное производство запущен акустический распознаватель беспилотников «Малик», улучшенный как в носимой, так и в мобильной версиях. Информация о количестве производимых изделий не приводится.

В «Талламхо» также сообщили, что линейка детекторов «Малик» пополнилась крошечным изделием. Новое устройство получило название «Малик-Милли», поскольку оно самое маленькое по сравнению со всеми предыдущими версиями. Его габариты составляют всего 11x8,5x3 см.

Незадолго до этого сообщалось, что в России разработали комплекс «Кобра» для «охоты» на украинских операторов БПЛА, который выполнен в формате карманной игровой приставки.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами