В России начато серийное производство аналога комплекса артразведки «Пенициллин»

В России началось серийное производство второго поколения системы акустической разведки БУХ2 («Сова»), более дешевой версии комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на конструкторское бюро «Талламхо».

Кроме того, в серийное производство запущен акустический распознаватель беспилотников «Малик», улучшенный как в носимой, так и в мобильной версиях. Информация о количестве производимых изделий не приводится.

В «Талламхо» также сообщили, что линейка детекторов «Малик» пополнилась крошечным изделием. Новое устройство получило название «Малик-Милли», поскольку оно самое маленькое по сравнению со всеми предыдущими версиями. Его габариты составляют всего 11x8,5x3 см.

Незадолго до этого сообщалось, что в России разработали комплекс «Кобра» для «охоты» на украинских операторов БПЛА, который выполнен в формате карманной игровой приставки.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.