Роспотребнадзор рассказал, почему нельзя покупать арбузы вдоль дорог

Арбузы не нужно покупать в торговых точках, расположенных вдоль дорог, потому что они могут впитывать тяжелые металлы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве заявили, что вдоль дорог реализуются продукты, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу. Арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

26 июля депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что наиболее спелые арбузы в России начнут продавать в августе, самым удачным периодом для его приобретения является отрезок с 1 августа по 5 сентября.

До этого врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказала, что определить наличие пестицидов в арбузах и дынях по внешнему виду невозможно, но плоды, продающиеся в магазинах, в большинстве случаев безопасны. По ее словам, продукты, поступающие в легальную торговлю, проходят проверки на содержание вредных веществ, а также имеют все необходимые документы.

Ранее врач рассказала о преимуществах арбузной диеты.