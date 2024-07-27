Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Роспотребнадзор рассказал, почему нельзя покупать арбузы вдоль дорог

Роспотребнадзор: арбузы нельзя покупать вдоль дорог из-за содержания металлов

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Арбузы не нужно покупать в торговых точках, расположенных вдоль дорог, потому что они могут впитывать тяжелые металлы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве заявили, что вдоль дорог реализуются продукты, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу. Арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

26 июля депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что наиболее спелые арбузы в России начнут продавать в августе, самым удачным периодом для его приобретения является отрезок с 1 августа по 5 сентября.

До этого врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказала, что определить наличие пестицидов в арбузах и дынях по внешнему виду невозможно, но плоды, продающиеся в магазинах, в большинстве случаев безопасны. По ее словам, продукты, поступающие в легальную торговлю, проходят проверки на содержание вредных веществ, а также имеют все необходимые документы.

Ранее врач рассказала о преимуществах арбузной диеты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами