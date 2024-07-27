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В отношении Ходорковского могут возбудить уголовное дело

Уголовное дело грозит Ходорковскому за нарушение правил деятельности иноагента

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Андрей Стенин/РИА Новости

Следователи рассматривают возможность возбуждения уголовного дела в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ст. 330.1 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника издания, основания для возбуждения дела есть. В случае возбуждения уголовного дела Ходорковскому может грозить до двух лет лишения свободы или штраф.

Министерство юстиции России 20 мая 2022 года внесло Михаила Ходорковского в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента.

В конце июня сообщалось, что в счет погашения долгов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева судебные приставы изъяли у них по приговору суда имущество, денежные средства и уставной капитал юрлица.

В начале июня стало известно, что Россия конфисковала у Ходорковского активы на 10 миллиардов рублей.

Ранее суд конфисковал дом Ходорковского в Подмосковье.

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