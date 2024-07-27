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Стало известно, сколько Борис Березовский оставил долгов в РФ

ТАСС: Березовский оставил в России долгов почти на 880 млн рублей

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Александр Макаров/РИА Новости

Олигарх Борис Березовский оставил в России долгов почти на 880 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы и данные банка исполнительных производств.

«Сумма непогашенной задолженности составляет 879 млн 953 тыс. 269 рублей 86 копеек», — говорится в сообщении.

Головинский, Симоновский районные суды Москвы и Красногорский городской суд Московской области в 2011 и в 2012 годах выдали в отношении Березовского три исполнительных листа.

До этого издание Deadline сообщало, что в Лондоне поставили пьесу «Патриот» о Березовском и российском президенте Владимире Путине. Режиссером постановки выступил создатель сериала «Корона» Питер Морган. Роль Березовского досталась актеру Тому Холландеру («Пираты Карибского моря: На краю света»), в образе Путина на сцене предстал Уилл Кин («Корона»).

Также политтехнолог Глеб Павловский рассказал о роли олигархов в победе бывшего президента России Бориса Ельцина на выборах 1996 года.

Ранее сообщалось, что на торги выставлен расположенный на Лазурном берегу во Франции замок Шато де ла Гаруп, который ранее принадлежал Борису Березовскому.

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