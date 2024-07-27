Индия может стать посредником в деле разрешения конфликта на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе возможного визита на Украину может предложить посредничество Нью-Дели в деле разрешения украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в индийском парламенте.

Он отметил, что у Индии «давние дружеские отношения» с Россией, а у Моди «сложились хорошие отношения» с президентом РФ Владимиром Путиным». По словам источника, у Индии «хорошие отношения» и с Украиной. Москва и Киев доверяют Нью-Дели, сказал он.

«Индия не раз заявляла о готовности оказать помощь в разрешении конфликта», — напомнил источник.

Он подчеркнул, что это возможно только при согласии России и Украины. Как обратил внимание источник, власти Индии всегда заявляли о том, что только переговоры и дипломатия могут способствовать этому.

Накануне индийский телеканал Wion, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, сообщил, что визит Моди в Киев может состояться в августе.

До этого министерство иностранных дел Индии вызвало посла Украины в Нью-Дели после высказываний украинского президента Владимира Зеленского, раскритиковавшего недавнюю встречу Путина и Моди.

8 июля Нарендра Моди посетил с официальным визитом Москву. Это была его первая поездка в Россию с 2019 года и первый зарубежный визит после переизбрания. 8 июля состоялась неформальная встреча в резиденции Ново-Огарево, а 9 июля Путин и Моди провели переговоры в Большом Кремлевском дворце.

Ранее в Кремле усомнились, что НАТО услышит инициативы Моди по Украине.