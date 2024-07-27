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В Кремле заявили, что о новой мобилизации речи нет

Песков: о мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет

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Алексей Майшев/РИА Новости

Для новой мобилизации нет предпосылок, речь об этом не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет», — заявил Песков.

Таким образом официальный представитель Кремля отреагировал на вопрос, хватает ли в данный момент добровольцев или может ли потребоваться новая мобилизация.

На этой неделе президент России Владимир Путин подписал закон об отсрочке по мобилизации сотрудников Следственного комитета России и прокуратуры.

До изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и воинской службе» отсрочка по мобилизации предоставлялась служащим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах РФ — но только при наличии у них высшего образования и специальных званий.

Ранее жителей Украины предупредили о возможной мобилизации «ограниченно годных» граждан.

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