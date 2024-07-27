В ДНР заявили о попытках вербовки детей со стороны Украины

Советник главы Донецкой народной республики по правам ребенка Элеонора Федоренко утверждает, что украинцы пытались завербовать проживающих в регионе детей для совершения ими противозаконных действий. Ее слова приводит ТАСС.

По данным чиновника, дети нужны были украинской стороне, чтобы закладывать взрывчатку.

«То есть руками детей, которые воевать должны против своих же родителей, одноклассников, соседей», — сказала Федоренко.

Советник главы ДНР добавила, что Украина при вербовке детей использует угрозы, шантаж и подкуп. Одним из способов недопущения таких угроз она назвала государственные программы по обучению детей безопасности в интернете.

До этого сообщалось, что спецслужбы Украины начали вербовать наркоманов в российских реабилитационных центрах для совершения диверсий и терактов. По данным Telegram-канала Mash, людей привлекают большими гонорарами, эвакуацией после совершенных преступлений в Киев и «дальнейшей евроинтеграцией».

Ранее посольство РФ опровергло слухи о вербовке студентов из Африки на СВО.