Бывший тренер «Анжи» поддержал возможный переезд Миранчука в МЛС

Бывший тренер махачкалинского «Анжи» Желько Петрович поддержал возможный переход футболиста Алексея Миранчука из итальянской «Аталанты» в клуб МЛС «Атланту», передает «РБ Спорт».

«В Атланте прекрасный клуб, но мне даже не верится, что они хотят подписать Алексея. Потому что это действительно высокий уровень», — сказал Петрович.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб.

В 2011 году Алексей Миранчук вместе с братом-близнецом Антоном перешли в академию московского «Локомотива». За основную команду «железнодорожников» братья дебютировали в 2013 году. Алексей не покидал клуб до своего перехода в «Аталанту».

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в €10 млн.

Ранее Массимо Каррера заявил, что переезд в МЛС может навредить Миранчуку.