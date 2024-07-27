Пожар потушен на заводе в Самарской области

Пожарные полностью ликвидировали огонь на заводе «Куйбышевазот» в Тольятти в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС России по региону.

Потушить пожар удалось к 03.44 (2.44 мск).

По данным МЧС, горели кабели и насос на наружной установке очистки от СО2 на площади 200 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. В тушении огня задействовали 59 человек и 21 единицу техники.

На сайте «Куйбышевазота» указано, что это предприятие является лидером в России и Восточной Европе по выпуску капролактама и полиамида, а также одним из крупных производителей технических и текстильных нитей, кордной ткани, полиамидных и смесовых тканей в стране. Завод основан в 1966 году.

22 июля на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе в Краснодарском крае произошел пожар. До этого оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что в результате падения обломков БПЛА в Туапсе был поврежден нефтеперерабатывающий завод. На месте работали 31 единица техники и 91 человек.

Ранее в Москве произошел пожар на складе со сладостями.