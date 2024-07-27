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В Москве задержали одного из экс-руководителей «Оборонэнерго»

В Москве задержали экс-руководителя «Оборонэнерго» Манукяна по делу о хищениях

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Задержан бывший начальник департамента информационных технологий АО «Оборонэнерго» Марк Манукян в рамках уголовного дела о хищении средств компании. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчине уже предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Уголовное дело объединено в одно с делом о хищении.

По данным следствия, халатность Манукяна привела к хищениям. Фигурант признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием. Суд запретил ему совершать определенные действия.

26 июля сообщалось, что Хамовнический суд приговорил к 6,5 до 7,5 года колонии троих бизнесменов, признав их виновными в хищении около 488 млн рублей при реконструкции полигонов Минобороны России в Казахстане.

До этого суд Москвы приговорил бывшего генерального директора ЗАО «Безопасность и связь» Ирину Вишнякову к пяти годам лишения свободы по делу о хищении средств Минобороны.

Ранее в Петербурге полиция пресекла хищение под видом помощи в утилизации отходов.

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