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В Тольятти мужчина украл у возлюбленной часы за 5 млн рублей

В Самарской области мужчина украл часы Cartier у подруги и сдал их в ломбард

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Самарской области огласили приговор местному жителю, который похитил у своей возлюбленной часы за пять миллионов рублей и сдал их в ломбард. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, 39-летний житель Тольятти похитил из квартиры подруги золотые украшения и часы Cartier за пять миллионов рублей, пока женщина находилась на лечении в больнице.

Злоумышленник сдал украденное в ломбард и, выручив за драгоценности и часы 47 тысяч рублей, уехал в Ульяновск, где потратил все деньги на спиртное. В отношении вора было возбуждено уголовное дело, приговором суда ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей, взыскав с осужденного причиненный ущерб в сумме свыше 5 млн рублей.

До этого сообщалось, что в Петербурге мужчина украл у бывшей девушки кота и драгоценности. Пара сожительствовала в течение шести лет, в августе 2023 года возлюбленные поссорились. Девушка выгнала сожителя из своей комнаты в коммунальной квартире и сменила замки. Спустя несколько дней после расставания мужчина взломал дверь в комнату бывшей и вынес оттуда жемчужный браслет стоимостью 22 тысячи рублей, кольцо за восемь тысяч, четыре ножа и кота Мурзика, который не представляет материальной ценности.

Ранее грабители проникли в квартиру москвича и похитили кота вместе с лотком.

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