Ивлеева об открытии Олимпиады: вечеринка у нас была стильнее

Актриса Настя Ивлеева прокомментировала в своем Telegram-канале открытие парижской Олимпиады, которое состоялось 26 июля.
«Спасибо девочкам за трансляцию. Что, собственно, хочу сказать: вечеринка у нас была стильнее. Спасибо всем за Сочи и ЧМ по футболу», — написала Ивлеева.
Фото с открытия можно увидеть в галерее «Газета.Ru».
Впервые в истории Олимпиад церемония проходила не на стадионе, а на фоне достопримечательностей города — атлеты проплыли по Сене от Аустерлицкого до Йенского моста на 180 лодках.
Перед открытием Игр в Париже олимпийский факел пронес рэпер Снуп Догг, а факелоносец в костюме ассасина пробежал с олимпийским огнем по крышам города.
Российский режиссер Константин Богомолов раскритиковал в своем Telegram-канале церемонию открытия Олимпиады.
Ранее основатель файлообменника Mega прокомментировал открытие Игр в Париже.