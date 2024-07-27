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Российские военные применяют робота в зоне СВО

Минобороны: российские военные применяют робота на Авдеевском направлении

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Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие ВС России применяют робота на Авдеевском направлении. Об этом сообщает в министерстве обороны России.

Роботизированный комплекс материально-технического обеспечения для подвоза продовольствия и боеприпасов активно применяют военные группировки войск «Центр». В ведомстве отметили, что роботизированная платформа представляет собой тележку с дистанционным управлением. Робот способен поднимать грузы весом до 160 килограмм.

Также роботизированный комплекс может применяться для эвакуации раненых военных.

4 июня генеральный директор компании-разработчика «Гумич» Александр Гаврилов рассказал о создании универсальной гусеничной платформы «Импульс-М», оснащенной боевым модулем с противотанковым ракетным комплексом, совместно с госкорпорацией «Ростех».

31 мая сообщалось, что специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» разработали роботизированную колесную платформу, которую можно использовать в качестве камикадзе в зоне специальной военной операции.

Ранее на Западе назвали угрозу для наземных беспилотных платформ ВСУ.

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