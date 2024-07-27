Школьник помог задержать мигрантов, пристававших к детям

В Рузе подросток помог полицейским задержать группу иностранцев, которые приставали к девочкам. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в Рузе, подростки играли в футбол. 13-летний мальчик заметил группу иностранцев, которые приставали во дворе к девочкам и распускали руки.

Мальчик позвонил матери, пока женщина ехала на помощь, подросток преследовал незнакомцев, а затем остановил патрульную машину и рассказал правоохранителям о произошедшем. Мигрантов задержали, с ними работает полиция. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Амурской области мужчина домогался 11-летней девочки в детском магазине. Инцидент произошел в детском магазине, расположенном в поселке Новобурейск. Мужчина подошел к 11-летней девочке и потрогал ее рукой в районе грудной клетки. Гражданина задержали и поместили в СИЗО. За содеянное ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Следователи в данный момент проверяют законность получения мужчиной гражданства России. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

Ранее мигранта задержали за домогательства в отношении семилетней девочки в Петербурге.