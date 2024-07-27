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Эксперт заявил, что соотношение сил в мире меняется в пользу БРИКС

Аналитик Толорая: соотношение в мире меняется в пользу БРИКС

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Themba Hadebe/AP

Соотношение сил в мире постепенно меняется в пользу стран БРИКС. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая.

«Соотношение в мире мало-помалу меняется в пользу БРИКС. Но с другой, пока это — лишь количественные изменения», — подчеркнул он, говоря о расширении БРИКС.

При этом эксперт отметил, что необходимо смотреть на конечного потребителя тех природных ресурсов, которые добываются странами БРИКС. «То, что производится в странах БРИКС, потребляется в основном на Западе», — добавил Толорая.

До этого глава МИД Того Робер Дюссе заявил, что Того рассматривает организацию БРИКС как решающую силу, которая может сыграть роль в формировании многополярного мира.

По словам министра, для Африки объединение БРИКС предлагает альтернативу «традиционным партнерам» стран региона.

Ранее в Китае заявили, что мировой порядок под эгидой Запада начал рушиться.

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