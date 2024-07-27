В Петербурге освободили водителя автобуса, сбившего пятерых пешеходов

Суд в Петербурге вынес приговор водителю автобуса Норкуле Содикову, который в январе 2024 года сбил пятерых пешеходов. Мужчину оштрафовали и лишили прав на два года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов города.

«Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Норкулы Содикова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей с запретом на право управления ТС сроком на 2 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель освобожден из зала суда.

ДТП произошло на Наличной улице в Василеостровском районе Петербурга 24 января 2024 года. Водитель средства передвижения утратил контроль над автобусом и выехал на тротуар. В результате пострадали пять человек. Одному из них понадобилась операция. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

До этого стало известно, что в центре Краснодара девушка перепутала педали в Audi, в результате чего влетела в кафе.

По информации СМИ, девушка выезжала с парковки и в один момент перепутала педали. Из-за этого ее машина перелетела через газон, снесла дорожный знак, после чего врезалась в столики и разбила панорамные стекла кафе.

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