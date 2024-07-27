Geely выпустила модернизированный седан Galaxy L6

Китайский автопроизводитель Geely выпустил новую версию седана Galaxy L6 L6. Об этом сообщает carnewschina.com. Цена — 129,8 тыс. юаней (1,5 млн рублей по курсу на момент публикации).

Автомобиль получил двухцветный кузов и несколько дополнительных опций. В частности, интерактивные светодиодные фары, 18-дюймовые колесные диски, электропривод двери багажника и большую панорамную крышу.

Длина автомобиля составляет 4782 мм, а колесная база — 2752 мм. Силовая установка включает в себя бензиновый турбомотор объемом 1,5 л, два электродвигателя и трехступенчатую трансмиссию DHT Pro. Суммарная мощность агрегата составляет почти 400 л.с. Время разгона от 0 до 100 км/ч — 6,3 с., а максимальная скорость — 247 км/ч.

Внутри установлена ЖК-панель приборов и большой вертикальный планшет мультимедиа. Предусмотрено место для проекционного дисплея. Количество физических кнопок внутри машины сведено к минимуму.

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