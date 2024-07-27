Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Марушев

Актер Александр Марушев, сыгравший в сериале «Улицы разбитых фонарей», умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщил его коллега Владимир Сухов в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья, сегодня не стало Александра Марушева», — написал Сухов, не уточнив причину смерти.

Прощание с актером состоится 28 июля, в 11:00 по адресу: улица Самарская 168/28.

Александр Марушев родился 3 декабря 1965 года. Актер закончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Работал в театре «СамАрт» и Самарском академическом театре драмы имени Максима Горького, а в 2000 году начал сниматься в кино.

Марушев известен по ролям в сериалах и фильмах «Улицы разбитых фонарей», «Солнцепек», «Тайны следствия», «Агент особого назначения», «Мажор», «Легенда о Коловрате», «Игра на выживание», «Тульский-Токарев».

До этого стало известно о смерти российского актера и театрального режиссера Владимира Королева в возрасте 72 лет.

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