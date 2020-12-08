Моль и плодожорка: почему Россия запретила ввоз томатов из Азербайджана

Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз из Азербайджана помидоров и яблок из-за обнаружения в них южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.

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Как сообщает российское ведомство, Агентство продовольственной безопасности Азербайджана несколько раз получало сообщения из России о нескольких случаях выявления «карантинных для Евразийского экономического союза объектов».

Ограничения, введенные российской стороной «в целях сохранения фитосанитарного благополучия», начнут действовать 10 декабря.

Томатную моль еще называют «минирующей молью» (лат. Tuta absoluta) — имя произошло от способности личинки (гусеницы) прогрызать в пасленовых культурах ходы и питаться мезофиллом растительной ткани, оставляя при этом на пятна («мины») напоминающие узоры, сообщает портал AgroStory.

Поврежденные листья, почки, стебли, цветы и даже сами помидоры, баклажаны и картофель в местах с выеденной паренхимой бывают сплошь покрыты такими «минами».

В благоприятных климатических зонах, при обилии пищи и отсутствии естественных врагов, «томатная моль» способна нанести людям 100% убытка, уничтожив весь урожай. Tuta absoluta признана во всем мире одним из опаснейших карантинных насекомых.

Причем, впервые в Восточной Европе эта моль появилась только 10 лет назад, а до этого несколько столетий ее описывали в Южной Америке местные жители, как одну из самых вредных напастей.

Восточная плодожорка же является бабочкой, изначально она локализовалась только в странах Восточной Азии, однако впоследствии распространилась на территории Австралии, Северной Америки, Италии, а затем и Европы, сообщает BeetleStop.

Кроме того, насекомое обосновалось в Крыму, центральных, южных и западных областях России. Этот вредитель терроризирует разные кусты и деревья, но предпочтение отдает персикам, за что ее еще называют персиковой. Если не предпринимать никаких мер, при массовом размножении популяция этих насекомых может уничтожить также до 100% урожая.

Накануне Россельхознадзор в формате видеоконференции провел переговоры с Управлением по продовольствию и контролю министерства сельского и лесного хозяйств Турции, в ходе которых сообщил об обнаружении вирусов коричневой морщинистости плодов томата, пятнистого увядания томатов и мозаики пепино в турецких помидорах.

«Учитывая высокую степень угрозы, которую представляют собой указанные вирусы, Россельхознадзор вынужден ввести запрет на ввоз томатов и перцев из турецких провинций Измир и Анталья», — говорится в сообщении российской Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Помимо этого, в турецких грушах российские специалисты нашли бурую монилиозную гниль – эта информация была доведена Россельхознадзором турецким коллегам.

В конце прошлого месяца Россельхознадзор запретил ввозить в Россию томаты и перцы, выращенные в Ферганском районе Узбекистана. Как пишет профильный портал East Fruit, этот регион занимает третье место по выращиванию тепличных овощей, и по этому показателю его обгоняют только Ташкентский и Самаркандский районы.

У выращенных там томатов и перцев нашли вирус коричневой морщинистости плодов томата, иначе – тобамовирус ToBRFV.

Ранее глава кафедры вирусологии биологического факультета МГУ доктор биологических наук Ольга Карпова рассказала «Газете.Ru», что подобные растительные вирусы безопасны для человека, но для растений они представляют действительно большую угрозу.

Дело в том, что новый вирус ToBRVF (его можно считать очень молодым, так как его открыли только в 2015 году – для сравнения, впервые форму коронавируса человека выделили в 1965-м) передается только механическим путем и распространяется крайне быстро и агрессивно – в теории, работнику теплицы достаточно принести на своем халате каплю сока от зараженного томата, после чего остальные растения там уже будет не спасти.

В Россельхознадзоре «Газете.Ru» ранее рассказали, что ведомство приняло целый комплекс мер по защите российских томатов от этого вируса. Например, в лабораториях ведомства в практику были введены специализированные тест-системы для их выявления, также были разработаны методические рекомендации по выявлению и идентификации вирусов, а для инспекторского состава Россельхознадзора и сотрудников лабораторий было проведено специальное обучение.