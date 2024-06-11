Россиян предупредили о мошенниках, способных перевести деньги ВСУ от их имени

Россиянам следует опасаться мошенников, которые могут с помощью социальной инженерии заполучить данные от «Госуслуг», затем открыть счет в банке и совершать от их имени преступные действия, такие как перевод в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Газете.Ru» рассказал гендиректор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

«Сегодня в результате масштабных утечек персональных данных, ответственность за которые как была, так и осталась ничтожной по сравнению с ущербом, мошенникам доступны практически все комплекты паспортных данных граждан России, жертвой такой аферы может стать любой человек», — предупредил он.

По словам Арлазарова, если верить недавним новостям, то злоумышленники уже способны взломать личный кабинет ФНС, в связи с чем нельзя исключать и теоретической возможности взлома аккаунта и на портале «Госуслуги».

«Мошенникам, которыми могут оказаться как террористы, так и жители недружественных государств, откроются абсолютно невероятные возможности. Вы же не хотите завтра узнать, что на ваше имя был открыт счет и совершен ряд переводов ВСУ или проспонсирован террористический акт?» — пояснил глава Smart Engines.

Он уверен, что избежать таких ситуаций позволит требование к банкам распознавать и проверять документы на подлинность с помощью специальных автоматических систем и сохранять результаты распознавания и проверки.

«В этом случае мошенникам почти не останется пространства для маневра и любая операция будет оставлять цифровой след, который быстро позволит разобраться, кто нарушил закон», — заключил Арлазаров.

Ранее в ЦБ рассказали, как мошенники обманывают россиян под видом соцработников.