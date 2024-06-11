Евросоюз хочет продлить транзит газа из РФ по Украине. Возможно, через Азербайджан Bloomberg: Евросоюз хочет продлить транзит российского газа через Украину

Европейские чиновники и компании обсуждают, как продолжить транзит российского газа через Украину в следующем году, когда закончится действие текущего транзитного соглашения. Киев заявлял, что не собирается подписывать новый договор с «Газпромом». Одним из обсуждаемых сейчас вариантов продолжения транзита является закупка газа в Азербайджане и его транспортировка в Европу по российским газопроводам, проходящим по украинской территории.

Европейские чиновники ведут переговоры о сохранении поставок российского газа через трубопровод по территории Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Срок текущего транзитного соглашения истекает в конце этого года, и представители европейского правительства и компаний обсуждают с украинскими коллегами, как обеспечить подачу газа в 2025 году.

По информации некоторых источников, один из вариантов, который обсуждается, заключается в том, чтобы европейские компании покупали и закачивали газ из Азербайджана в российские трубопроводы, ведущие в Европу. Такая договоренность, как отмечает агентство, позволит Европе избежать затруднений, связанных с покупкой российского газа в то время, когда она пытается ограничить доходы Москвы на фоне конфликта на Украине.

«Идея набирает обороты», поскольку «становится ясно, что Украина будет за», пишет Bloomberg. Доходы от транзита газа в 2021 году составили около $1 млрд, что обеспечило важное финансирование разрушенной войной экономики.

Кроме того, существуют опасения, что неиспользуемые трубопроводы могут стать военными целями или прийти в негодность, а восстановление будет стоить дорого.

«Украина имеет невероятную инфраструктуру транзита и хранения газа, которую следует использовать. И Украина хочет использовать эту инфраструктуру, потому что она приносит много преимуществ», — сказал Bloomberg исполнительный директор украинской госкомпании «Нафтогаз» Алексей Чернышов.

Он исключил любые планы, предполагающие сотрудничество с российским «Газпромом», и заявил, что у поставок газа из Азербайджана «может быть какое-то будущее».

Переговоры находятся на ранней стадии. Источники ожидают принятия решений только к концу года, когда истечение срока действующего соглашения и начало европейской зимы усилят давление на участников переговоров.

По словам некоторых источников, в обсуждениях принимает участие немецкий газовый гигант Uniper. Компания была национализирована правительством Германии в прошлом году на фоне энергетического кризиса конца 2022 года. В Uniper отказались от комментариев, а представитель министерства экономики Германии заявила, что правительство ведет переговоры в рамках Европейского союза.

Словакия будет одной из ключевых стран, которые могли бы получить выгоду от такой сделки, и премьер Роберт Фицо говорил о такой возможности в мае во время поездки в Азербайджан.

«Согласование экономических и ценовых условий зависит от переговоров между «Газпромом», азербайджанскими и украинскими компаниями, — говорил Фицо. — Если они это сделают, Словакия сможет импортировать газ из Азербайджана, при этом часть его останется в Словакии, а часть пойдет в другие страны».

15 млрд кубометров в год

Россия продолжает поставлять газ в европейские страны, по оценкам Bloomberg, на уровне около 15 млрд кубометров в год. Европа также импортирует российский сжиженный природный газ морским путем и не вводит санкции, как в случае с нефтью. При этом ЕС заявлял о планах отказаться от российского газа к 2027 году. В основном поставки топлива из России идут в Австрию и Словакию.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на «Северном потоке». Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года.

В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с «Газпромом» после 31 декабря 2024 года.

Потери стран Евросоюза от сокращения поставок российского газа уже составили в текущем году €700 млрд, а к концу 2024 года вырастут до €1 трлн, прогнозирует Российский фонд прямых инвестиций. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, убытки связаны не только с более высокими ценами на СПГ, но и с серьезными индустриальными потерями европейских стран.