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Стало известно, сколько россиян не чувствуют себя в безопасности

«Росгосстрах»: каждый второй россиянин не чувствует себя в безопасности дома

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Почти 64% опрошенных россиян заявили, что сейчас не чувствуют себя в полной безопасности, находясь в своем районе. Об этом свидетельствуют данные репрезентативного опроса, проведенного компанией «Росгосстрах», копия есть у «Газеты.Ru».
Главные опасения вызывают несчастные случаи с наездами транспорта или из-за ненадежности уличных объектов (44% ответов), проблемные соседи (18%) и квартирные кражи (11%).

При этом еще 16% испытывают постоянное беспокойство, просто проходя по близлежащим улицам.

Даже внутри собственной квартиры только 53% чувствуют себя в полной безопасности. Еще 26% могут ощущать тревогу при посторонних звуках за дверью, а 21% постоянно опасаются взлома и проникновения.

«70% опрошенных с детьми не могут спокойно отпускать ребенка на одиночную прогулку. 44% стараются не позволять ему гулять допоздна, а 22% вообще запрещают детям выходить из дома без присмотра», — отмечается в исследовании «Росгосстраха».

При этом 36% респондентов ощущают себя спокойно в родном районе, несмотря на редкие криминальные случаи. Их успокаивает видеонаблюдение (36% ответов), обилие жилых комплексов и парков (28%), а также респектабельность местности (22%).

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