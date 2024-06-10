«Я ничего не сделал!»: удерживавший девушку 14 лет челябинский маньяк может избежать тюрьмы В суде Челябинска начался процесс по делу смолинского маньяка

В Челябинске начался суд над маньяком, который 14 лет держал взаперти и насиловал молодую девушку. Он также убил еще одну пленницу, расчленил ее и закопал останки в кастрюле. Мужчине могло грозить до 25 лет лишения свободы, но его признали невменяемым. Теперь срок могут заменить на принудительное лечение. В суде обвиняемый заявил, что его посадили ни за что.

От «наверное, виноват» до «ни за что посадили»

Челябинский или смолинский (по названию поселка Смолино. — «Газета.Ru») маньяк Владимир Ческидов, который похитил двух девушек — одну убил, а другую держал в плену 14 лет, заявил, что его судят «ни за что». Об этом сообщил РЕН ТВ из зала суда.

«Ни за что посадили. Ни за что, я ничего не сделал!» — сказал мужчина журналистам перед первым судебным заседанием.

До этого Ческидов говорил, что «наверное, виноват». При этом утверждал, что не насиловал пленницу.

«Он говорит, что когда знакомился с девушками — влюблялся в них. Считал, что теперь они должны жить с ним», — рассказал следователь-криминалист отдела криминалистики управления СК России по Челябинской области, полковник юстиции Александр Котарев.

10 июня Ческидова привезли в суд в клетчатой пижаме. Ранее судебно-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым.

«Фигурант страдал и страдает в настоящее время психическим заболеванием и не осознавал общественного характера своих действий и не мог руководить ими», — указало региональное следствие.

Подсудимого подозревают в преступлениях сразу по нескольким тяжелым статьям: похищение человека, убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера (ст. 126, ст. 105, ст. 131 и ст. 132 УК). Ему грозило до 25 лет лишения свободы, но поскольку у мужчины психическое заболевание и он остается не в себе, следствие попросило отправить его на принудительное лечение. Окончательный вердикт вынесет Советский райсуд Челябинска, заседание пройдет в закрытом режиме. Пока что задержанный вместо СИЗО помещен в психиатрическую клинику.

«Нормально чувствую [себя]. Не, не нужна [помощь психиатра]», — сказал Ческидов журналистам перед началом процесса. При этом он закрывал лицо рукой.

«Подозревали, что у него что-то не так с головой»

Сейчас Ческидову 51 год. Он родился 21 июля 1972 года в поселке Смолино под Челябинском. Рос в полной семье, но стеснялся приглашать знакомых домой, говоря, что родители ругаются. Подростком был замкнутым, не мог завести друзей или девушку, ровесники подшучивали над ним. С детства любил шахматы, в которые потом заставлял играть свою пленницу. Окончил 10 классов и уже в 17 лет оказался судим за разбой.

«Был странным, одно могу сказать. Про таких говорят обычно задрот. Ну или неудачник. С ним никто не хотел общаться. Если честно, я даже лица его не помню», — вспоминает одноклассник подсудимого.

Выйдя на свободу, Ческидов женился. По словам соседей, какое-то время жил с супругой в Москве. В столице на него однажды напали и жестко избили. Официально Ческидов все еще в браке, но с женой разошелся. Мать Ческидова говорит, что супруга сына сейчас в Екатеринбурге, детей у пары не было. Мужчина снова перебрался в поселок, жил с пожилыми матерью и отцом (последний ничего не замечал, так как был прикован к постели из-за болезни, умер несколько лет назад от инсульта).

«Мы подозревали, что у него (Ческидова. — «Газета.Ru») что-то не так с головой. Нелюдимый, образ жизни замкнутый вел. Никто его не видит, не слышит. Я даже не знаю, выходил ли он из дома», — сообщила одна их соседок.

В 2009 году Ческидов познакомился с главной жертвой — 19-летней Екатериной из детского дома. Девушка из неполной семьи, у нее есть две сестры. Ее мать пила и сдала дочек в интернат из-за нехватки денег. После совершеннолетия приютским выдали жилье в челябинском бараке.

В роковой день Екатерина пошла погулять и вечером познакомилась на автовокзале с 37-летним Ческидовым. Они пообщались около часа, после чего мужчина пригласил к себе домой в поселок на чай. Следствие полагает, что Ческидов специально выбрал жертву без родни, с обычной внешностью, чтобы «поменьше искали».

«[Екатерина] вольная птичка, не было у нее чувства страха. Как-то я ее видел — идет с банкой пива, а сзади — мужчина лысоватенький. Я говорю: «Катя, ты чего?» Можно было представить, какой будет результат [таких знакомств]», — сообщил дядя пострадавшей.

После чая в доме подсудимого Екатерина собралась уходить, но Ческидов достал нож, пригрозил убить и отвел ее в маленькую комнату, где девушка проведет 14 лет. Помещение запиралось снаружи на врезной замок, окна были забраны решеткой. Позже Ческидов соорудил конструкцию из досок, в которой запирал пленницу на время своего отсутствия.

«Другого шанса не будет»

В плену Ческидов насиловал девушку, никуда не выпускал, в качестве наказания запрещал ей смотреть телевизор, который оставался единственной связью с внешним миром. Сам он постоянно пил и избивал жертву за любую провинность.

«Говорит: «Я была в рабстве»... Ее держал мужчина, привязывал ее, руки заклеивал, связывал, рот скотчем заклеивал... Рассказывала, что постоянно у него был нож, видимо, шаг влево, шаг вправо — расстрел», — поделилась воспоминаниями Екатерины ее сестра.

Девушка боялась бежать, потому что на ее глазах Ческидов убил другую жертву по имени Оксана. Та жила в доме еще до Екатерины и тоже была похищенной пленницей, хотя мужчина называл ее женой. Оксане было около 30, ее держали в сарае. Однажды маньяк поссорился с ней, ударил ножом, добил гвоздодером и заставил Екатерину помогать расчленить тело. Останки спрятал в кастрюле под домом, где ее позже нашли криминалисты.

Екатерина же оставалась в плену до лета 2023-го. Журналисты описывают ее комнату как очень грязную, с содранными обоями и огромными тараканами.

«А на потолке звезды и ракеты из фольги, а также надпись «Бесконечная вселенная». Жуть», — добавил корреспондент kp.ru.

Внутри после задержания Ческидова нашли эротические фотографии и DVD-диски, намордники и прочие игрушки для взрослых. А еще советских кукол, которых, предположительно, дарила девушке мать насильника Валентина. Женщине 72 года, раньше она работала в психиатрической больнице. На пенсии вела активную жизнь, любила «расфуфыриться» и поехать «на танцульки», общалась с соседями. Последним говорила, что сын живет вместе со своей девушкой, которую однако никому не показывали. И сейчас утверждает, что у него с Екатериной все было добровольно.

«Она у нас жила, как королева. Пристроилась к моему сыну. Я бы тоже согласилась так жить, потому что она ничего не делала, не работала. Двери были всегда открыты, она могла уйти», — заявила мать.

Именно из-за матери маньяка Екатерина смогла сбежать. Перед побегом Ческидов стал пить еще больше и угрожать убийством уже матери. В итоге пенсионерка вызвала сыну скорую психиатрическую помощь, а Екатерине посоветовала уходить, потому что «другого шанса не будет».

«Потерпевшая рассказала: когда они уже ждали скорую помощь, женщина подошла к ней и сказала: «Вот тебе деньги. Езжай домой. Тебя, наверное, уже потеряли», — передало следствие.

На свободе Екатерина сразу пошла к своей сестре, которая все эти годы жила неподалеку, семья обратилась в полицию.

Мать маньяка теперь тоже должны отправить в больницу для прохождения судебно-психиатрической экспертизы, но пока там нет места, и женщина ждет своей очереди. Спокойно живет у себя дома, ходит в церковь.

«В поселке она общается с несколькими женщинами. Ну а что, язык у нее подвешен. Все понимают, что натворил ее сын, но вроде нормально общаются с самой Валентиной», — рассказали местные жители.