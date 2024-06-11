Вариантом для прекращения следствия против Попова может быть его отправка на СВО

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, возможно временно приостановить процесс расследования дела, связанного с бывшим командующим 58-й армией генерал-майором Иваном Поповым, который был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве, в случае его направления в зону СВО. Эту информацию раскрыл адвокат генерала Сергей Буйновский ТАСС.

По словам защитника, для осуществления данной возможности необходимо, чтобы непосредственный начальник обвиняемого обратился в военное следствие, после чего Попова могут направить в зону СВО.

«Мы также готовим необходимую документацию, в которой просим законным образом отправить Ивана Попова в зону СВО для выполнения военных задач», — сообщил юрист.

До этого сообщалось, что генерал Попов разразился тирадой во время судебного заседания. Во время заседания Попов заявил, что строил устойчивую оборону, которая позволила «сохранить честь русского оружия». Генерал считает, что благодаря его действиям войска РФ нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на Запорожском направлении, и это стало, по его мнению, переломным моментом СВО. А все факты хищения Попов отрицает и заявил, что у него «ничего, кроме долгов и кредитов, за душой нет».

Он был помещен в СИЗО по запросу следователя. Защита обжаловала это решение, однако суд отклонил просьбу о домашнем аресте. Параллельно следователь подал ходатайство в 235-й гарнизонный военный суд о переводе Попова из СИЗО под домашний арест «с учетом характеристик». Но и в тот раз суд решил оставить Попова под стражей.

Ранее еще одного фигуранта дела генерала Попова отправили в СИЗО.