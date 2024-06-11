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Российских садоводов предостерегли от опасного вредителя

Садовод Зарубина: в борьбе с мучнистой росой поможет кефир

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Pexels

Мучнистая роса — очень распространенное заболевание, которое способно поражать многие растения в летний период, в том числе декоративные кустарники. О том, как избавиться от нее на ранних стадиях, «Газете.Ru» рассказала блогер-садовод в соцсети «Одноклассники» Лариса Зарубина.

Эксперт подчеркнула, что мучнистая роса — грибковое заболевание. Оно может быть занесено насекомыми или ветром с соседних участков, а также появиться из-за споров, оставшихся в почве.

«Любимая температура мучнистой росы — +14…+18 градусов ночью и +20…+24 градусов днем, то есть текущие погодные условия. При высоких температурах порядка +30 градусов распространение болезни приостанавливается. Также прекрасные условия для развития заболевания мы создаем сами, если не прореживаем растения, ведь загущенные кустарники не продуваются ветром и не прогреваются солнцем», — отметила она.

Садоводам важно соблюдать правила кормления: мучнистая роса «обожает» растения, перекормленные азотом.

Заболевание распространяется быстро, поэтому Зарубина посоветовала регулярно осматривать смородину, а также другие растения, подверженные мучнистой росе, — розы, флоксы, крыжовник, огурцы. При появлении специфического белого налета нужно немедленно приступить к обработкам. Важно обработать и всех «соседей» пораженного растения, причем не один раз.

Народное средство от мучнистой росы — кефир. Однако, по словам садовода, его можно использовать только на ранних стадиях проявления заболевания или для профилактики.

«Кефир или сыворотка (кислая среда), 1 л на 10 л воды, обработка по листве. Принцип действия прост: мучнистая роса не любит кислую или щелочную среду. Только обработку любыми препаратами обязательно проводите и с внешней, и с внутренней стороны листа, иначе толка не будет», — поделилась она.

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