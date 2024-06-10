«Сбивалки еще не выросли»: в Госдуме ответили на похвальбу США о сбитом ВСУ российском А-50 Картаполов: США врут, что Patriot сбил российский А-50 над Азовским морем

Российский «летающий командный пункт» А-50 не поражали из американского Patriot, утверждает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, у американцев еще «не выросли сбивалки» на такой самолет. А-50 — один из самых дорогих и ценных бортов России. На Украине утверждали, что смогли уничтожить его зимой, и признавали, что это было «непосильной задачей».

Пентагон врет о том, что ВСУ зимой смогли сбить российский военный самолет А-50 с помощью американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Безбожно врут. Поэтому не читайте поутру большевистских газет, как говорил профессор Преображенский. Наш самолет никто не сбивал, тем более американцы. У них еще сбивалки не выросли», — сказал депутат.

По его словам, США вообще не говорят правду, поэтому не стоит к ним прислушиваться.

«У ВСУ получаются исторические вещи»

Помощник начальника командования противовоздушной и противоракетной обороны 10-й армии США полковник Розанна Клементе 10 июня выступала на мероприятии Fire Symposium, где расписала, как Украина использует Patriot для различных целей:

«[У ВСУ] получаются совершенно исторические вещи, подобного я не видела за 22 года службы в воздушной обороне. Одна из таких — SAMbush».

SAMbush — организация засады на самолеты с помощью ракет «земля — воздух». Украинцы используют для этого мобильные установки Patriot, которые подарила Германия, они сразу стоят на грузовиках, пояснила полковник. Экипажи установок тоже готовят в ФРГ. Во время засады ЗРК подвозят к линии фронта и оттуда бьют по российским самолетам.

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«Это позволило экипажу поразить российский самолет А-50У, который был сбит в январе... Во время одной из таких засад у российской границы также были сбиты несколько российских истребителей Су-27», — утверждает Клементе.

По ее словам, в январском случае инструкторы велели бойцам выдвинуться на позицию посреди ночи, отработать по цели и вернуться на место прежней дислокации. Клементе уточнила, что изначально украинские экипажи Patriot готовили за границей для защиты Киева, но после возвращения на родину бойцов перебросили на территорию Харьковской области.

«Летающий командный пункт»

Российский А-50 в НАТО его называют Mainstay — «Оплот». Это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, то есть «глаза и мозг» воздушных сил. Принят на вооружение в 1989 году, с тех пор неоднократно модернизировался. Базовую версию оценивают в $330 млн, модернизированную — в $500 млн.

«Самолет А-50, по сути, представляет собой летающий командный пункт. Он способен оценивать воздушную обстановку и давать цели для ПВО и истребителей», — объяснял военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

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Другие эксперты отмечали, что для России подобные самолеты «на вес золота», их очень сложно сделать, при этом они важны как для обычной ракетной обороны, так и на случай ядерного конфликта. Ценен и экипаж самолетов, который обычно состоит из специалистов высокого класса.

«Приоритетная цель» для ВСУ

Украинская сторона утверждала, что им удалось впервые в истории 14 января сбить А-50, дежуривший в районе Кирилловки Запорожской области. О том, что это якобы было сделано с помощью зарубежного Patriot, тогда не утонялось. Некоторые российские Telegram-каналы предполагали подобный вариант, но сомневались, что украинцы рискнут перекинуть для этого драгоценный ЗРК практически на передовую.

«А-50 был и является приоритетной целью для нас. И по сей день уничтожение этого борта казалось непосильной задачей», — комментировал спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Вместе с А-50 якобы подбили и Ил-22, который смог дотянуть до Анапы, за что Игнат обозвал самолет «живучим гадом». Тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный на следующей день после появления соответствующих новостей публично поблагодарил ВВС за «прекрасно спланированную и проведенную операцию».

Российское Минобороны не подтверждало информацию о потере А-50. Кремль отказался от комментариев.

«Я по-прежнему не смогу дать вам какой-то информации по этому вопросу, потому что это все-таки касается хода военной операции и это прерогатива наших военных. Я предлагаю вам адресовать вопрос Министерству обороны», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Газете.Ru».