Пушилин рассказал, что необходимо для безопасноти Артемовска

Для начала работ по разминированию в Артёмовске необходимо отступить линию фронта еще на 20-25 километров, так как противник продолжает обстреливать город. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу »Россия 24».

«По предварительной оценке, нам предстоит отстранить противника на дополнительные 20-25 километров от Артёмовска, чтобы начать работы в этом населенном пункте», — подчеркнул Пушилин.

Глава ДНР пояснил, что эти работы включают в себя разминирование, ликвидацию завалов и оценку ущерба. «Противник до сих пор остается заинтересованным в этом городе. Для них потеря Артёмовска была серьезным ударом. Даже после освобождения Клещеевки и Андреевки у противника остается возможность атаковать город», - добавил он.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Пушилин сообщил, что хотя Артёмовск еще не готов к разминированию, ситуация постепенно улучшается благодаря освобождению других населенных пунктов и продвижению российских войск в этом направлении. Это позволит в ближайшем будущем приступить к первому этапу восстановления города.

Ранее Пушилин рассказал, когда может быть создан новый федеральный округ в России.