«Политическое землетрясение»: к чему приведут результаты выборов в Европарламент Политолог Бабынина исключила улучшение отношений РФ с ЕС после выборов в ЕП

Европа подводит итоги «праздника демократии» — четырехдневных выборов в Европарламент. Предварительные результаты уже спровоцировали роспуск законодательных органов Бельгии и Франции, практически вернули Германию в прошлое и поставили под вопрос популярность «зеленой» повестки в Евросоюзе. Кроме того, голосование закрепило общеевропейскую тенденцию на усиление позиций правых сил. Чем закончились выборы в главный законодательный орган ЕС и что результат значит для России, в материале «Газеты.Ru».

Выборы в Европарламент проходили с 6 по 9 июня. В рамках голосования европейские партии из 27 государств-участниц Евросоюза боролись за 720 мандатов в основном наднациональном законодательном органе объединения. Фракций тут восемь:

— Европейская народная партия

— Прогрессивный альянс социалистов и демократов

— «Обновляя Европу»

— Зеленые — Европейский свободный альянс

— «Идентичность и демократия»

— Европейские консерваторы и реформисты

— Европейские объединенные левые

— Независимые

Всех их условно можно разделить на два лагеря — проевропейский и евроскептиков. В первом — правоцентристская Европейская народная партия, либералы из «Обновляя Европу» и левоцентристский Прогрессивный альянс социалистов и демократов, а во втором — крайне правая «Идентичность и демократия» вместе с правыми Европейскими консерваторами и реформистами и частью Независимых, в которых входят немецкая «Альтернатива для Германии», венгерская «Фидес» и словацкая «Курс — социальная демократия».

Предварительные подсчеты

Проевропейский лагерь контролирует ЕП последние 50 лет. Он формирует парламентское большинство, осуществляет законотворческий процесс на наднациональном уровне и отвечает за формирование руководства Еврокомиссии и главы Евросовета, предлагая кандидатуры на утверждение главам государств и правительств ЕС.

Предварительные подсчеты голосов показывают, что принципиальных изменений в устоявшемся раскладе сил в ЕП не предвидится, хотя проевропейские партии показали не лучший результат . Лидирует Европейская народная партия, в которую входит нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, с 185 мандатами (на прошлых выборах в 2019 году она получила 177 мест). На второй строчке социалисты, они получают 137 мест (на три меньше, чем пять лет назад). Замыкает тройку лидеров «Обновляя Европу» с 79 мандатами (в прошлый раз они набрали 102 места).

Четвертая строчка за правыми консерваторами и реформистами — 73 мандата (против 68 мест в 2019 году), на пятом — «Идентичность и демократия» с 58 местами (пять лет назад их было 49), шестое место у «Зеленых» с 52 мандатами (на 19 меньше прошлых выборов), седьмое за левыми — 35 мест (результат без изменений) и восьмое у Независимых, депутатов не примкнувших ни к одной группе, с 109 мандатами.

Явка в этом году немного превзошла результат выборов пятилетней давности: свой голос отдали 51% избирателей, в 2019 году этот показатель составил 50,66%.

Внутренние переменные

Общие итоги выглядят не слишком сенсационно, гораздо интереснее все выглядит в разрезе отдельных государств. В частности, либеральная «Обновляя Европу» лишилась больше 20 мест в ЕП из-за провала президентской партии «Возрождение» во Франции. Политическая сила Эммануэля Макрона набрала лишь 15,4% голосов, когда ее главный соперник в лице крайне правого «Национального объединения» получил 32%. В ответ президент Франции Эммануэль Макрон уже распустил парламент, назначив досрочные выборы на 30 июня.

Схожая проблема возникла в Германии, где социал-демократы, входящие в правящую коалицию, получили всего 14% голосов — худший результат партии со времен Второй мировой войны. Ее партнеры — зеленые и свободные демократы — набрали 12% и 5,3% соответственно.

Лидирует в ФРГ оппозиционный Христианско-демократический союз с 30% голосов, а крайне правая «Альтернатива для Германии» на втором месте с 15,9%.

Выборы почти вернули немцев в прошлое, по информации Bild, страна в политическом плане разделилась, как во времена существования ФРГ и ГДР. Западная часть государства в «старых» границах поддержала ХДС, а восточная — АдГ.

Распустился парламент и в Бельгии, правда, заранее. В стране вместе с выборами в ЕП проходило и национальное голосование, по итогам которого правительство ушло в отставку из-за провала правящей партии «Открытые фламандские демократы и либералы»: она получила всего 5,45% голосов. На первых местах в стране — консерваторы «Новый фламандский альянс» с 16,7% и крайне правая партия «Фламандский интерес» — 13,7%.

Столкнулась с проблемами и правящая «Народная партия» Австрии. Первое место на выборах получила крайне правая «Австрийская партия свободы», набрав 25,7 голоса. Правящие консерваторы заняли второе место с 24,7% голосов, а замыкают топ-3 местные социал-демократы с 23,2% поддержки.

Крайне правые силы закрепили свой успех в Италии, где они возглавляют правительство в лице партии «Братья Италии», успешно выступили в Венгрии в виде правящей «Фидес» и Испании, где оппозиционная Vox вышла лишь на третье место, но получила в два раза больше голосов, чем на выборах 2019 года. Впрочем, о полноценном повороте Европы направо говорить пока не приходится.

Значимость под вопросом

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают предварительный исход выборов в ЕП. По мнению научного руководителя Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофея Бордачева, результат голосования не играет особой роли даже для самих европейцев.

«У европейского народа очень удачно получилось выпустить пар. В действительности состав ЕП ничего не значит, от него не зависят решения, которые могут как-то поменять ход жизни. Все, что люди смогли сказать начальникам на этих выборах, они сказали, и теперь начальники смогут лучше подготовиться к национальному голосованию», — пояснил эксперт.

В свою очередь руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина считает, что выборы завершились ожидаемым усилением позиций правых и потерями «зеленых» на фоне многомесячных протестов фермеров по всей Европе.

«Любопытно тут то, как распределятся партии в дальнейшем. К примеру, к кому пойдут депутаты из «Братьев Италии». По идее, они должны присоединиться к фракции европейских консерваторов и реформистов, но говорят, фон дер Ляйен рассчитывает на их включение в народный блок. Неприсоединившихся депутатов очень много, поэтому точная внутренняя конфигурация ЕП пока неизвестна», — отметила эксперт.

Российский фактор

Формально выборы в Европарламент мало могут изменить в отношениях Евросоюза и России, которые оставляют желать лучшего долгие годы и переживают серьезные проблемы в свете конфликта на Украине. ЕП внешнеполитический курс объединения не определяет, да и большинство сохраняют проевропейские силы, выступающие за продолжение поддержки Киева, в том числе военной.

Однако обозреватели Asia Times расценили успехи сил, выступающих за прекращение помощи Украине и переговоры с Россией, в частности «Альтернативы для Германии» в ФРГ, как сигнал для возможного изменения политики Европы в отношении Москвы.

«Политические землетрясения в Европе — это больше, чем просто электоральные сдвиги; они представляют собой глубокое переосмысление геополитических стратегий Европы. Поскольку традиционные структуры власти сталкиваются с проблемами, возникают новые альянсы и приоритеты», — говорится в тексте.

В России перемен особо не ждут. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, голосование помогло сохранить в ЕП идеологическую базу для поддержки «основанного на русофобии саморазрушительного курса ЕС». А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что большинство в Европарламенте, судя по всему, будет проевропейским и проукраинским.

С точки зрения Тимофея Бордачева из НИУ ВШЭ, роль Европарламента ничтожна, и все зависит от итогов национальных выборов, которые последуют в скором времени в той же Франции.

«Они правда что-то решают и могут иметь какое-то значение для политики. У того же Макрона, который объявил о досрочном голосовании, теперь есть фора, чтобы к нему подготовиться и изменить свою риторику с учетом мнения французов, высказанного на выборах в ЕП», — добавил эксперт.

В то же время Людмила Бабынина из Института Европы РАН уверена, что для России вряд ли что-то изменится после выборов в Европарламент.

«Никакая рукопожатная партия не будет поддерживать отмену санкций и ослабление поддержки Украины. В этом смысле Европарламент — самый радикальный институт ЕС. Питать какие-то иллюзии по поводу того, что правых стало чуть больше и партия Марин Ле Пен выиграла у Макрона во Франции, нет смысла. Для России ничего не поменяется», — резюмировала эксперт.