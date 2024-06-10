Кто такой амбиверт? Характеристика личности и особенности этого психотипа Амбиверты: кто это такие, характеристики и признаки, какая работа им подойдет

Практически все слышали о делении людей на интровертов и экстравертов, однако в психологии существует срединный тип личности — амбиверт. Эти люди сочетают в себе признаки двух противоположных психотипов: они не против быть в центре внимания, легко находят общий язык с окружающими, но при этом им бывает нужно отстраниться ото всех и погрузиться в свои мысли. Кто такие амбиверты, какие у них плюсы и минусы, и какие профессии им подходят — в материале «Газеты.Ru».

Кто такой амбиверт и откуда появился термин

Амбиверты — это люди, которые обладают чертами как экстравертов, так и интровертов, рассказала «Газете.Ru» психотерапевт Анастасия Валуева. Это означает, что они могут чувствовать себя комфортно в большой группе, наслаждаться общением с людьми, но им также нужно время наедине с собой, чтобы восстановить энергию и погрузиться в свои мысли. Префикс «ambi» с латинского языка переводится как «оба», и в понятии «амбиверт» обозначает единство черт двух полярных психотипов.

Концепция амбиверсии начала развиваться в психологии в XX веке в контексте более широкого обсуждения типов личности. Теорию интроверсии и экстраверсии популяризировал швейцарский психиатр Карл Юнг, который подробно изложил взгляды на различные типы личности в своей книге «Психологические типы» (1921).

Юнг описывал экстравертов как людей, ориентированных на внешний мир, а интровертов — как людей, которые фокусируются на внутреннем мире личных мыслей и чувств. Он признал в 1923 году на лекции на Международном конгрессе по образованию, что может существовать третий тип, однако в свою типологию его не включил.

В том же году американский психолог Эдмунд Конклин развил идеи, заложенные Юнгом, и ввел понятие «амбиверт». Конклин акцентировал внимание на том, что эти люди могут демонстрировать черты обоих типов в зависимости от ситуации, что делает их адаптивными, эффективными и гибкими в социальных взаимодействиях. Если экстраверсию и интроверсию использовали для описания патологий личности, то амбиверт, по его мнению, был абсолютно здоров.

Позже американский социолог и психолог Кимбалл Янг использовал это понятие, чтобы подчеркнуть, что общество не может развиваться в рамках одной крайности. Его концепция подчеркивает, что черты индивидуума не обязательно взаимоисключающие или строго разделенные.

Характеристика амбивертов

Гибкость. Амбиверты могут адаптироваться к социальным ситуациям, где требуется активность и общение, а также к ситуациям, которые требуют рефлексии и одиночества. Они чувствуют себя комфортно и на шумных мероприятиях, и в комнате наедине со своими мыслями.

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Сбалансированность. Они обычно находят равновесие между потребностью в социальном взаимодействии и необходимостью во внутреннем спокойствии. Это помогает им поддерживать стабильность в эмоциональном и социальном плане.

Амбиверты прекрасно умеют рассказывать и слушать истории и склонны внутренне обрабатывать информацию, прежде чем принять решение по какому-либо вопросу. Их иногда называют социальными интровертами или антисоциальными экстравертами. В зависимости от контекста и вовлеченных людей амбиверты могут настроиться на любой разговор, взять на себя инициативу и перехватить внимание. Анастасия Валуева Психотерапевт

Чувствительность к контексту. Амбиверты особенно хорошо чувствуют, когда нужно быть более открытыми и общительными и когда лучше отступить и оставаться в стороне. Их способность к переключению между этими режимами делает их эффективными в различных сферах жизни.

Саморефлексия. Они часто задумываются о собственных переживаниях и мотивах, что помогает им понять, как лучше всего реагировать в различных обстоятельствах. В эмоциональном выражении амбиверты могут проявлять стабильность, реагируя адекватно и не переходя к крайностям в проявлении радости или раздражения.

Невысокая амбициозность. В то время когда экстраверты гонятся за статусом, чтобы впечатлять, а интроверты постоянно нагоняют, чтобы не отставать, амбиверты чувствуют себя комфортно на своем месте. Если они действуют, то не из-за желания доказать что-то кому-то, а чтобы получить приятные эмоции.

Умеренность в социальных потребностях. В отличие от экстравертов, которые постоянно ищут социальное взаимодействие, и интровертов, которые предпочитают избегать его, амбиверты могут наслаждаться общением, но не чувствуют сильной зависимости от него.

Креативное мышление. Этот тип личности, как правило, отличается креативностью, потому что они видят полную картину мира. Их когнитивные способности достаточно высоки: они умеют анализировать варианты развития событий и быстро придумывать нешаблонный выход из запутанного лабиринта.

Преимущества и недостатки амбивертов

Преимущества амбивертов

Эффективное решение проблем. Амбиверты могут сочетать способность к глубокому самопознанию с активным участием в социальных обсуждениях. Это позволяет им эффективно решать проблемы, учитывая как детали работы, так и человеческий фактор. Такой руководитель всегда будет чувствовать рабочую среду и коллективные настроения.

Умение слушать и выражать себя. Этот тип умеет быть внимательным слушателем, но также и грамотно выражает свои мысли и идеи, что делает его отличным коммуникатором. Его можно охарактеризовать как эмпата, потому что он испытывает широкий спектр эмоций и понимает, что чувствуют другие.

Баланс между командной и самостоятельной работой. Они могут быть продуктивными как в командной работе, так и при выполнении задач самостоятельно. Это особенно ценно в профессиональных средах, где требуется гибкость в подходах к работе.

Умение управлять социальной динамикой. Амбиверты хорошо осознают, когда нужно проявить лидерство, а когда — отойти на второй план, что позволяет им эффективно управлять групповой динамикой и способствовать созданию гармоничной рабочей атмосферы. Эти люди не будут тянуть все одеяло на себя, позволяя развиваться и людям рядом с ними.

«Они вызывают доверие, ладят со всеми, являются классическими миротворцами. Также они могут справиться с крайностями. И самая главная отличительная черта — амбиверты по-настоящему сопереживают людям и обладают очень сильной эмпатией. А также они могут регулировать свое поведение», — уточнила Валуева.

Недостатки амбивертов

Непостоянство. Иногда амбивертам может быть проблематично определить, как они предпочитают проводить время — среди людей или в одиночестве, что может привести к некоторому внутреннему диссонансу или даже стрессу.

Сложности с самоидентификацией. Они порой испытывают трудности с пониманием собственной личности, поскольку их поведение и предпочтения могут сильно варьироваться в зависимости от жизненных событий. Такие люди постоянно живут на контрасте.

Высокие ожидания от окружающих. Их способность адаптироваться к разным ситуациям может создать ожидание, что они всегда будут так же гибко реагировать. От них как будто всегда ждут лучших результатов и самых интересных решений. Это может стать настоящим бременем.

Конфликт внутренних потребностей. Необходимость удовлетворить как потребность в социальном взаимодействии, так и в уединении может иногда привести к конфликтам в планировании и личных отношениях.

Как развивать амбивертов

На работе

Гибкое рабочее пространство. Создание рабочей среды, которая предполагает как индивидуальную, так и командную работу, может помочь амбивертам находить баланс между социальным взаимодействием и уединением. Места с возможностью выбора между открытыми пространствами и более уединенными зонами могут быть идеальными для них.

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Вариативность проектов. Важно давать амбивертам возможность работать как в командных, так и в индивидуальных проектах. Это помогает им использовать и развивать различные навыки и поддерживать интерес к работе.

Развитие коммуникативных навыков. Предоставление тренингов по улучшению скиллов общения может помочь амбивертам еще лучше налаживать контакты и эффективно выражать свои идеи в малых и в больших группах.

Лидерские программы. Поскольку амбиверты хорошо справляются с ролью лидеров, стоит предлагать им программы повышения лидерских навыков. Это поможет им укрепить уверенность в своих способностях управлять и вдохновлять других.

Дело в том, что амбиверты в силу своего срединного пути могут работать как в команде, так и самостоятельно. Но нужно отметить, что амбиверты это отличные лидеры. И для того, чтобы раскрыть это качество, амбивертам необходимо активно искать ситуации, в которых они могут получить практический опыт. Анастасия Валуева Психотерапевт

В обществе

Социальные инициативы. Поощрение участия амбивертов в различных социальных мероприятиях и волонтерских проектах может позволить им находить и устанавливать значимые социальные связи. Нетворкинг важен для личностного роста амбивертов.

Поддержка личностного развития. Проведение семинаров и мастер-классов по саморазвитию и самопознанию может помочь амбивертам лучше понимать свои внутренние мотивы и способствовать их личностному росту. Это также решит проблему самоидентификации и вечного поиска себя.

Внимание к психологическому благополучию. Создание программ поддержки, направленных на обеспечение психологического здоровья и устойчивости, может помочь амбивертам справляться со стрессом и поддерживать эмоциональное благополучие.

Какие профессии подходят амбивертам

Образование и преподавание. Работа учителем или преподавателем предоставляет возможность взаимодействовать с учащимися, одновременно позволяя тратить время на личностное развитие и исследование.

Психология и консультирование. Психологи и консультанты часто работают один на один с клиентами, что требует глубокого понимания и эмпатии, но также они проводят время в одиночестве для подготовки сессий и записей.

Продажи и маркетинг. Эти области требуют умения налаживать контакты и быть убедительным, а также проводить анализ рынка и планирование кампаний. Навыки амбивертов отлично подойдут для таких вакансий.

Предпринимательство. Предприниматели часто посещают встречи, разрабатывая стратегии и ведя переговоры с партнерами. Такой образ жизни подходит амбивертам, потому что они могут общаться с людьми, но в то же время не заниматься этим постоянно.

Медицинские профессии. Врачи, медсестры и другие медицинские специалисты проводят время, общаясь с пациентами и коллегами, а также выполняют анализ медицинской информации в более уединенных условиях.

Технологии и программирование. Хотя программирование может казаться профессией для интровертов, амбиверты находят удовлетворение в совмещении кодирования с командной работой.

Искусство и креативные профессии. Работа в сфере искусства и творчества — например, в качестве дизайнера или редактора — может требовать как индивидуальной творческой работы, так и взаимодействия с клиентами и другими коллегами.

Как понять, что вы — амбиверт

Анастасия Валуева предложила представить ситуацию, когда вы едете в переполненном автобусе на музыкальный фестиваль. Во время поездки все проходит достаточно гладко, однако места с левой стороны транспорта заняты молчаливыми людьми, а с правой — все смеются, общаются и активно взаимодействуют. Вам нужно решить, в какую часть автобуса вы сядете.

«Если вас тянет в левую часть автобуса, то вы, скорее всего, патологический интроверт, а если в правую часть автобуса, то, скорее всего, вы экстраверт. Но если же вы осознаете, что вы не можете выбрать между левой или правой, то, скорее всего, вы как раз относитесь к типу личности, склонной к амбиверсии, то есть какое-то срединное значение в своих выборах и в своих решениях», — объяснила она.