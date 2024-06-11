Приставы хотят взыскать с рэпера Face 30 тысяч рублей

Судебные приставы вынуждены взыскивать с рэпера Face, Ивана Дремина, практически 30 тысяч рублей штрафа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию из Банка данных исполнительных производств.

В августе 2023 года Кировский суд Уфы наложил на Дремина штраф в размере 30 тысяч рублей за невыполнение требования представить отчет о деятельности иностранного агента.

По данным из Банка данных исполнительных производств на портале Федеральной службы судебных приставов России, рэпер обязан уплатить 28 978 рублей штрафа, а также 2100 рублей в качестве исполнительского сбора. Производство по исполнению было начато 27 октября 2023 года.

В апреле 2022 года министерство юстиции России внесло Дремина в реестр иностранных СМИ.

В прошлом году отец рэпера Face Тимофей Дремин заявил, что не намерен выплачивать долги сына. Тогда Face задолжал судебным приставам 30 тысяч рублей из-за нарушения деятельности иностранного агента. Тимофей Дремин заявил, что его сын достаточно богат, чтобы выплатить данную сумму. Более того, на данный момент отец артиста не работает.

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