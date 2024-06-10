Сотрудника НИИ ФСИН России задержали по подозрению в уголовном преступлении

Сотрудник научно-исследовательского института (НИИ) Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России задержан в Москве по подозрению в совершении правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Задержан сотрудник НИИ ФСИН», — указывается в публикации.

Уточняется, что задержание произвело главное управление собственной безопасности ФСИН в кооперации с Федеральной службой безопасности (ФСБ) страны.

Номер вменяемой ему статьи не раскрывается, но отмечается, что дело носит уголовный характер и возбуждено с подачи Следственного комитета (СК) РФ. Назначена служебная проверка, проводятся следственные действия.

«Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения», — заключается в публикации.

До этого сообщалось, что в Москве совершено нападение на главу АНО «Цифровые платформы» и бывшего директора по проектной деятельности ИРИ Арсения Щельцина. Позднее прокуратура Москвы сообщила о задержании подозреваемого в нападении.

Ранее в Крыму задержали члена незаконного вооруженного формирования.