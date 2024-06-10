Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотрудника НИИ ФСИН России задержали по подозрению в уголовном преступлении

В Москве задержали сотрудника НИИ ФСИН России по подозрению в преступлении

close
100%
Владимир Песня/РИА Новости

Сотрудник научно-исследовательского института (НИИ) Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России задержан в Москве по подозрению в совершении правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Задержан сотрудник НИИ ФСИН», — указывается в публикации.

Уточняется, что задержание произвело главное управление собственной безопасности ФСИН в кооперации с Федеральной службой безопасности (ФСБ) страны.

Номер вменяемой ему статьи не раскрывается, но отмечается, что дело носит уголовный характер и возбуждено с подачи Следственного комитета (СК) РФ. Назначена служебная проверка, проводятся следственные действия.

«Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения», — заключается в публикации.

До этого сообщалось, что в Москве совершено нападение на главу АНО «Цифровые платформы» и бывшего директора по проектной деятельности ИРИ Арсения Щельцина. Позднее прокуратура Москвы сообщила о задержании подозреваемого в нападении.

Ранее в Крыму задержали члена незаконного вооруженного формирования.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами