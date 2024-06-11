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Украину предупредили о решительном ответе на удары по территории РФ

GT: РФ активно и решительно ответит на удары Украины по своей территории

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Global Look Press

РФ обязательно ответит на возможные попытки Украины нанести удары по объектам, расположенным в глубине российской территории. Об этом пишет китайская газета Global Times.

По мнению авторов статьи, Киев хочет продемонстрировать свою преданность западным странам в преддверии первой мирной конференции в швейцарском городе Бюргенштоке. В материале отмечается, что Украина будет наносить удары по РФ, чтобы добиться большей поддержки со стороны США и их союзников.

«Ожидается, что РФ ответит активно и решительно», — говорится в публикации.

Журналисты не исключили, что в случае атак Москва задействует против Киева сразу два вида средств. Речь идет о дипломатических и военных средствах, уточнили обозреватели.

10 июня член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил о готовности страны ответить на удары Украины по российской территории. Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые атаковал объект в РФ за пределами новых регионов и Республики Крым.

Накануне британский телеканал Sky News со ссылкой на военный источник сообщил, что украинский самолет ударил по цели в районе города Белгорода. С какого именно расстояния был произведен пуск снарядов, в материале не уточнялось.

Ранее в Кремле раскрыли «красную линию» в отношениях РФ с Украиной.

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