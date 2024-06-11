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США будут немедленно депортировать незаконных мигрантов из России

В Калифорнии приказали немедленно депортировать незаконных мигрантов из России

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Jose Luis Gonzalez/Reuters

Пограничники в штате Калифорния получили указание задерживать нелегальных мигрантов из России и пяти других стран бывшего СССР и депортировать их немедленно. Об этом сообщает газета New York Post, ссылаясь на внутренний документ.

Для граждан других стран «восточного полушария», включая более 100 стран Африки, Азии, Европы и Австралии, предусмотрена возможность оставаться в США во время рассмотрения их дел.

«Только совершеннолетние мигранты из Грузии, Молдавии, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана будут немедленно отправлены на депортацию из США», — цитирует издание меморандум.

Это правило действует на участке границы в районе города Сан-Диего, куда приходится основная часть незаконных мигрантов из стран «восточного полушария». В прошлом финансовом году, завершившемся в сентябре, количество российских мигрантов среди них достигло рекордных 43 тысяч.

До этого несколько регионов России предложили рабочие места трудовым мигрантам из Афганистана.

Путин при этом заявил об отсутствии осмысленной миграционной политики в РФ.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.

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