Минпромторг предложил промаркировать спортивное питание

Национальная ассоциация индустрии спортивного питания (НАИСП) обратилась в министерство промышленности и торговли России с просьбой включить специальную пищевую продукцию для спортсменов в перечень товаров, которые подлежат маркировке в РФ. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на письмо ассоциации в ведомство.

«Спортивное питание является <...> популярным потребительским продуктом, но не подлежит обязательной маркировке», — указывается в письме.

По мнению предпринимателей, это приводит к тому, что безответственные производители могут реализовывать некачественный товар, что потом может нанести вред здоровью потребителей.

Целью инициативы стало урегулирование обстановки с серым импортом, так как на рынок зачастую попадает продукция неизвестного происхождения. Производителям и импортерам такого товара не понадобятся какие-либо дополнительные ресурсы, ведь аналогичный опыт по идентификации БАДов уже есть, утверждают эксперты.

В публикации отмечается, что идентификация должна начаться с 1 октября 2025 года.

В ноябре создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова заявила, что при покупке спортивного питания важно всегда изучать его состав. Одной из частых уловок производителей таких товаров может стать замена сахара на более вредные подсластители.

Ранее россиянин замаскировал крупную партию наркотиков под спортивное питание и попался полиции.