Цена шенгенской визы для россиян увеличилась

Для граждан России и еще ряда стран с 11 июня визовый сбор при получении шенгенской визы увеличился с €80 до €90. Соответствующее решение ранее приняла Еврокомиссия с учетом инфляции в 2020-2023 годах, пишет РБК.

Согласно информации ЕК, для детей до 12 лет стоимость визового сбора поднялась с €40 до €45.

Некоторое время назад аналитики анонсировали увеличение стоимости «шенгена» до €90 для взрослых и до €45 для детей в возрасте от шести до 12 лет. По оценке экспертов, что подорожание виз никак не повлияет на интерес россиян к поездкам в Европу.

До этого Ассоциация туроператоров сообщала, что до повышения стоимости шенгенских виз (11 июня) еще можно успеть подать документы в визовые центры трех стран: Италии, Венгрии и Греции. Свободные слоты в венгерское представительство в Москве можно было найти даже на этой неделе.

Ранее сообщалось, как часто россиянам отказывают в шенгенской визе.