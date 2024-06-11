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В России стало больше одежды

«Ъ»: в России стало больше верхней одежды

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Shutterstock

На российском рынке одежды на 24% выросло количество предложений от отечественных и иностранных брендов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора маркировочной системы.

Согласно информации издания, это начало давить на средние нестатические цены на одежду. В апреле текущего года стоимость маркируемой продукции в означенном сегменте упала на 4% в сравнении с показателями прошлого года.

В материале отмечается, что средняя стоимость семи маркируемых позиций одежды в апреле составила примерно 4,6 тыс. руб., сократившись на 4,1% по сравнению с 2023 годом. За период с января по апрель снижение менее заметно — 2,8%. Наиболее сильное сокращение выявлено у пуховиков (24-26%, до 5,9 тыс. руб.), пальто (6,7%, до 6,5 тыс. руб.) и у блуз (на 6,6%, до 1,1 тыс. руб.).

Как пишет газета, тенденция сформировалась на фоне роста предложения.

В прошлом году производители готовой одежды в Приволжском федеральном округе рассказали, что в Поволжье упал спрос на детскую одежду, однако на остальную — увеличился.

Ранее россиянам рассказали, какая одежда помогает восстановиться после тренировок.

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