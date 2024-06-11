В России увеличились продажи картофельных чипсов

За год в России существенно возросли продажи картофельных чипсов в пачках. Об этом со ссылкой на исследование NielsenIQ сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным NielsenIQ, с апреля 2023 года по апрель 2024 года в натуральном выражении продажи чипсов увеличились на 14,7%. За этот же период продажи в денежном выражении выросли на 22,7%.

Картофельные чипсы стали самой быстрорастущей категорией в натуральном выражении среди снеков. Так, розничные продажи соленого печенья увеличились на 10,2% в натуральном выражении, орешков — на 9,8%, сушеных морепродуктов — на 8%, семечек — на 6,4%.

По мнению экспертов, после прошлогоднего падения, вызванного уходом с российского рынка иностранных брендов, отечественным производителям удалось заместить объемы ушедших игроков. Кроме того, производители оптимизируют свои затраты, выпуская чипсы и другие снеки в небольших пачках. Так, сейчас особенно растут продажи продукции в упаковке до 70 грамм.

До этого сообщалось, что блогер Настя Ивлеева подала в суд на поставщика картошки для своих чипсов.

Ранее сообщалось, что собака сбежала от хозяйки в бар, чтобы поесть чипсы.