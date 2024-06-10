Империя ведьм, «Хогвартс», шабаш за Путина: удивительная история арестованной колдуньи Алены Полынь

Лидер оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елена Суликова (Алена Полынь) 6 июня была арестована на два месяца по обвинению в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Следственный комитет считает, что она продавала и распространяла экстремистскую литературу с призывами к насилию в отношении представителей Русской православной церкви. Помимо прочего, Суликова продает личные консультации, курсы по магии и колдовскую атрибутику, а в Ивантеевке действует ее «Международный университет магии и колдовства». Что известно о деятельности «ведьмы», рассказывает «Газета.Ru».

Суд и арест

4 июня в подмосковном Пушкино задержали главу оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову, более известную как Алена Полынь. Женщину обвиняют в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих. По данным следствия, с января 2020 года по декабрь 2023-го подозреваемая продавала и распространяла экстремистскую литературу — книгу «Мое имя Полынь», содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви, а также опубликовала на своем YouTube-канале видео с высказываниями, унижающими чувства верующих.

close 100% Лидер оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елена Суликова (Алена Полынь) во время избрания меры пресечения в Ивантеевском городском суде, июнь 2024 года Владимир Гердо/ТАСС

6 июня во время судебного заседания у Елены Суликовой случился припадок — она несколько раз ударилась головой о железные прутья решетки для задержанных, после чего упала в обморок. Приехавшие на место медики не стали госпитализировать обвиняемую — женщине поставили капельницу, и заседание суда продолжилось. По итогам слушания следствие предъявило Суликовой обвинение в возбуждении ненависти либо вражды, а также в оскорблении религиозных чувств верующих. Несмотря на то что адвокат подсудимой настаивала на домашнем аресте, «ведьму» оставили в СИЗО до 4 августа 2024 года.

Кто такая Алена Полынь

«Ведьма» Елена Суликова родилась 18 июня 1980 года в Москве в семье школьного учителя и домохозяйки. По информации из открытых источников, в детстве она проводила много времени в деревне у бабушки Елены Богдановны — местной знахарки и повитухи, которая и научила внучку всем премудростям своего ремесла. По другой версии, свои мистические навыки Суликова получила от деда, который служил в КГБ. Так или иначе — к 14 годам девушка набралась «знаний» и начала «помогать» людям.

Со слов самой Суликовой, почти 20 лет она помогала страждущим бесплатно и приобрела хороший «практический опыт». Параллельно с магией «ведьма» получила высшее образование в области психологии, а также прошла профессиональную переподготовку по теологии, философии, фитотерапии и даже политологии. В 2011 году «ведьма» переехала в Ивантеевку, зарегистрировала ИП и стала брать деньги за прием.

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Суликова замужем, воспитывает двух дочерей — Кристину и Олесю. Обе дочери, по словам Суликовой, унаследовали ее дар. Муж Елены — ведун, сам он людей не принимает, но помогает супруге в совместных ритуалах, требующих «мужской энергии», а также занимается административными вопросами. Известно, что незадолго до ареста Суликова подала в суд на дочь Кристину (за пользование чужими денежными средствами в размере 35816,28 рубля) и предпринимателя Алексея Кульбашного (иск о взыскании 420816,28 рубля) — по информации из открытых источников, именно он и является мужем Полынь (хотя сама она о супруге публично не высказывалась). «Газета.Ru» связалась с Кульбашным, но тот отказался от комментариев.

«Империя сильнейших ведьм»

В 2015 году Суликова основала «Империю сильнейших ведьм» — международную оккультную организацию. По словам создательницы, ее целью стало объединить ведающих из всех стран для обмена опытом и изучения мироздания. Своим клиентам «ведьма» и ее сотоварищи предлагают помощь в любви, бизнесе и многом другом — правда, не дают никаких обещаний, о чем честно пишут на сайте:

«Магические обряды и ритуалы никогда не дают 100% результат. Оценить результативность не представляется возможным, так как восприятие результата может быть как уменьшено, так и увеличено исходя из субъективного восприятия».

Через сайт «Империи» можно заказать и личную консультацию Суликовой: общение с «ведьмой» через электронную почту обойдется в 50 тыс. рублей, а сеанс по Skype будет стоить 250 тыс. рублей. В описании Суликова перечисляет все свои регалии — называет себя профессиональным психологом, гештальт-терапевтом, коучем и даже политологом (что, по словам «ведьмы», позволяет ей консультировать политиков).

«Все вышеперечисленные специальности есть в моем арсенале знаний, но они являются базой главного моего направления помощи, которое основывается на ясновидении и магической помощи. То есть я четко могу опознать причину проблемы, не только найти ее, но и безопасным для вас методом ее обезвредить», — заявляет она.

Также на сайте организации можно купить курсы по магии: базовый курс «Магия с нуля» обойдется в 3,5 тыс. рублей, специальный «Родообразование» — уже в 20 тыс. рублей. Есть у Суликовой и марафоны с многообещающими названиями — «Культ личности», «Я фартовый», «Стихия богатства», «Я Бог» и другие. Правда, цены на марафоны на сайте не указаны.

Кроме того, на сайте есть особый раздел с самой разной ритуальной атрибутикой — от бубнов и масок языческих богов до ингредиентов для разнообразных зелий. Чтобы их купить, нужно перейти на сайт фирменных магазинов организации — «Чудеса-кудеса» или «В Косом переулке». На главной странице покупателей сразу предупреждают: «Предлагаемые на сайте товары не являются проверенными средствами и не дают каких-либо гарантий, указанных в описании».

На сайте «Империи сильнейших ведьм», как, впрочем, и на всех остальных ресурсах Суликовой, стоит ограничение 18+ — при переходе на любую страницу порталов появляется плашка, которая просит подтвердить, что вы совершеннолетний.

Ивантеевский «Хогвартс»

В 2019 году «ведьма» возомнила себя Дамблдором (один из главных персонажей книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере, директор школы чародейства и волшебства «Хогвартс» — прим. «Газеты.Ru») и открыла в подмосковной Ивантеевке «Международный университет магии и колдовства» (на вывеске есть и второе название — как раз «Хогвартс»).

«Вуз» обучает по 12 разным направлениям, среди которых — алхимия, демонология, сексуальная магия и даже кладбищенское колдовство. Правда, узнать подробнее о программе обучения просто так не получится: при переходе на страницу направления, всплывает форма, где нужно оставить ФИО, номер телефона и электронную почту.

Цены на обучение в «университете» разнятся: курс по сексуальной магии обойдется в 3750 рублей, за тайны кладбищенского колдовства, боевой магии или алхимии придется заплатить уже 11250 рублей, а за самый дорогой практикум «Ченнелинг», в рамках которого вас научат общаться с миром мертвых (но это не точно), — 26250 рублей. Вступительных экзаменов в «вузе» нет, но все абитуриенты проходят сначала собеседование с «ведьмой», а затем обряд инициации, в процессе которого соискателю читают заклинания, чтобы он получил «силу» и был готов к обучению.

При университете также функционирует магический онлайн-магазин «В Косом переулке» с «волшебными» товарами — амулетами, благовониями, фигурками славянских и античных богов — и, неожиданно, сувенирами с символикой франшизы о Гарри Поттере. Во вкладке «Индивидуальный заказ» можно приобрести особый амулет — колдовскую метлу, куклу вуду или ведьмин мешочек с «тайными ингредиентами». В описании товаров указано, что все они «сделаны ведьмами и обладают особой магической силой, которую вы сразу почувствуете».

close 100% Алена Полынь alenapolyn.com

В ноябре 2023 года депутат партии «Единая Россия» Александр Толмачев обратился в прокуратуру с просьбой проверить деятельность «университета».

«Конечно же, никакой это не университет, а контора, которая оказывает консультационные услуги. Там нет никаких настоящих факультетов и быть не может. И образования никакого нет. А кто-то ведь всерьез думал, что идет учиться в университет», — написал депутат в своем Telegram-канале.

По итогам проверки прокуратура потребовала от владельцев «вуза» убрать из названия слово «университет», пояснив свое решение тем, что заведение не является образовательной организацией.

Скандал с Милоновым

В январе 2019 года на пресс-конференции Национальной службы новостей «Депутаты против экстрасенсов: кто накажет псевдоцелителей?» депутат Госдумы Виталий Милонов предложил на законодательном уровне приравнять экстрасенсов и колдунов к проституткам. Более того, он назвал присутствовавшую на конференции Суликову сатаной, мошенницей, и сумасшедшей. «Ведьма» не стала вступать в перепалку, а просто подала на обидчика в суд, указав в качестве компенсации один рубль. В конце декабря 2021 года суд вынес решение в пользу Суликовой.

Впоследствии Елена Суликова пообещала, что не будет мстить Милонову, так как, по ее мнению, его уже «прокляли».

«Меня часто спрашивают, буду ли я портить Милонова, но, если честно, у меня ощущение, что это уже до меня кто-то сделал. Он нестабилен, кричит, шумит, с ним явно что-то не так. Я пока не собираюсь его портить или проклинать», — сказала «ведьма».

В комментарии «Газете.Ru» Милонов назвал арест Суликовой спасением доверчивых людей, которых она вводила в заблуждение своими курсами и магическими услугами.

«Когда она получит по заслугам, тогда мне будет ее по-человечески жалко. Сейчас мне больше жалко тех пострадавших людей, которые к ней обратились. Она же жила за счет обмана. Она ничего делать не умеет. Она как неудавшаяся ученица техникума как была, так и осталась рукожопая, ничего в жизни не умеющая. Единственный источник ее заработка — это обман и ложь. Больше, кроме обмана, она ничем заниматься не умеет. Поэтому мы спасаем людей. Мы этого и добивались, чтобы общество было надежно изолировано от таких Полыней. А я ей желаю: «Умри с миром», как говорил миледи Винтер тот благородный мушкетер», — сказал депутат.

По словам Милонова, Полынь сама себя изобличала своей деятельностью и предоставила возможность собрать на нее доказательную базу для дела. Он уточнил, что в его глазах женщина была и остается мошенницей.

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«Я благодарен своему хорошему знакомому одному, который был заявителем по ее делу, и считаю, что в принципе все произошло так, как должно быть. Она все хотела призывать к каким-то инфернальным силам, но в результате получила наказание от вполне реальных сил, от правоохранительных органов. Мы давно сотрудничаем в этом плане с неравнодушными людьми, с правоохранительными органами. Полынь своей деятельностью сама себя изобличала и предоставила возможность правоохранительным органам собрать необходимую доказательную базу. Я ее предупреждал много раз, говорил, что она мошенница. Она на меня в суды подавала и прочее. Она мошенницей всегда была и пока что останется мошенницей в моих глазах», — пояснил он.

Общественный деятель и «ведьма Путина»

Помимо прочего, Суликова является главой нескольких общественных организаций самой разной направленности. Одна из них — межрегиональная благотворительная общественная организация прав матери и ребенка «Единство», в команду которой входят юристы, психологи и парапсихологи. На главной странице организации указано, что за время своего существования команда Суликовой помогла 23 женщинам и 42 детям. Также «ведьма» является председателем «Ассоциации специалистов традиционной и комплементарной медицины», в команде которой есть как «целители», так и врачи — остеопаты, гипнологи, гирудотерапевты и другие. Еще один общественный проект Суликовой — «Межрегиональная общественная организация изучения религий и народных общин», сайт которой на сегодняшний день не работает.

По данным сайта kp.ru, еще одной компанией Суликовой — «Центром парапсихологии» — владеет ее муж. В списке услуг компании много всего — от помощи в любви (от 5 до 10 тыс. рублей) до ведения бракосочетания (35 тыс. рублей) и сопровождения на похоронах (25 тыс. рублей).

Не обошлось в резюме Суликовой и без «блогерства»: с 2012 года ведьма ведет свой авторский YouTube-канал, на котором рассказывает подписчикам о ритуалах, порчах и приворотах, а также проводит медитации, делает предсказания и даже читает стихи. В 2019 году на канале появилось видео с настоящим шабашем: Суликова вместе с другими «ведьмами» организовала «магический круг», чтобы поддержать президента России Владимира Путина. Во время ритуала женщины посылали президенту положительную энергию, а его врагам — страшные проклятия. С тех пор в СМИ за Суликовой закрепилось прозвище «Ведьма Путина». Кроме того, «ведьма» активно занимается благотворительностью и помогает в том числе бойцам СВО, за что имеет многочисленные благодарственные письма.

Кампания Андрея Ковалева против Суликовой

В апреле 2023 года сопредседатель Совета предпринимателей Москвы и лидер рок-группы «Пилигрим» Андрей Ковалев призвал проверить деятельность Суликовой на мошенничество и экстремизм. В августе он сообщил в своем Telegram-канале, что в Ивантеевке существует университет магии, у которого нет лицензии на ведение образовательной деятельности. Припадок Суликовой в зале суда 6 июня 2024 года он назвал симуляцией.

«Сколько бы «ведьма» Алена Полынь ни симулировала припадки, закономерный итог — отправилась в СИЗО на два месяца! Я предупреждаю всех инфоцыган и мошенников, я вас всех пересажаю тварей! Сушите сухари!» — написал Ковалев.

«Ведьмы» в свою очередь развернули кампанию против Ковалева, обвинили его в экстремизме и «призыве к уничтожению» Суликовой. Сама Полынь опубликовала на личных страницах в соцсетях посты с кричащим заголовком «В моей смерти вините Андрея Ковалева».

«С конца августа 2023 года я подвергаюсь постоянным угрозам, часть из которых являются угрозой моей жизни, а другая часть — психологическим давлением с целью доведения меня до самоубийства. Угрозы эти не являются пустыми, так как 9 сентября 2023 года меня попытались лишить жизни во время моей прогулки», — написала Суликова.

Она сравнила деятельность Ковалева с «инквизицией» и заявила, что «людей силы» надо беречь. Одна из учениц «Империи сильнейших ведьм» Александра в комментарии «Газете.Ru» назвала нападки на Суликову несправедливыми:

«Алена Полынь — ведьма, а не преступница. И если уж и посадили ее, то сделали это зря. Я с Аленой лично не знакома. Обращалась в ИСВ неоднократно за помощью. Помощь моей семье оказывали мастера ИСВ. Очень хорошо помогли все ритуалы, которые они провели мне и моей семье. Жизнь поменялась в хорошую сторону. Я за то, чтобы на Земле была справедливость. На Алену постоянно ведутся нападки от невежественных людей, это несправедливо. Потому что Алена никого насильно не заставляет делать выбор в религиях и улучшать свою жизнь с помощью ритуалов и обучающих материалов. Я и моя семья любим и уважаем Алену Полынь и всех мастеров ИСВ. Я очень огорчена новостями, что ее арестовали. Буду молиться за нее всем богам и Высшей силе, чтобы недоразумение разрешилось».