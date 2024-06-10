Криминальный авторитет Олег Медведев (слева, с футболкой на голове), признанный виновным присяжными 2-го Западного окружного военного суда в убийствах и бандитизме, в Московском городском суде на оглашении приговора, 10 июня 2024 года

«Король воров» Шишкан получил пожизненное. На суде он закрыл лицо футболкой с Путиным Военный суд приговорил к пожизненному заключению вора в законе Шишкана

Одного из самых известных подмосковных воров в законе по кличке Шишкан отправили в колонию на пожизненное. Больше 20 лет назад его подручные убили раменского депутата вместе с семьей из-за спора вокруг завода. Шишкану удавалось избегать тюремной решетки, пока в Раменском не нашли трупы семьи местного депутата, закопанные на глубине четырех метров. Вместе с Шишканом осудили сразу 17 членов его банды, для чего суду пришлось специально искать помещение побольше.

Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку криминального авторитета Олега Медведева по прозвищу Шишкан (свою первую фамилию Шишканов мужчина сменил несколько лет назад), передает ТАСС.

Также Шишкана оштрафовали на 5 млн руб. Вердикт вынесли «путем частичного сложения», то есть с учетом совокупности преступлений. Медведева признали виновным, в том числе, в организации ОПГ, причастности к убийствам, незаконном хранении оружия, вымогательстве. Отбывать наказание будет в колонии особого режима.

«Во время оглашения приговора Шишкан сидел на скамье подсудимых, закрыв голову футболкой», — описывает ТАСС.

Ранее во время заседаний Шишкан также прятал лицо под капюшоном и отворачивался от журналистов.

Медведев отрицает вину, защита пообещала обжаловать решение суда. Его адвокат назвала Шишкана «не криминальным авторитетом, а успешным подмосковным бизнесменом, отцом пятерых детей и пожилым человеком с проблемами со спиной».

Главный пункт обвинения — установленная причастность Шишкана к похищению и убийству подмосковного депутата и гендиректора ЗАО «Племзавод Раменское» Татьяны Сидоровой, ее мужа, сына и сестры в 2012 году. Тела жертв нашли только в 2019-м. В том же году, почти пять лет назад, задержали Шишкана.

В процессе участвовали присяжные, необходимое число которых удалось собрать только с пятой попытки. Большинство — жители других регионов, на время судебного разбирательства им выделили секретное жилье в Москве. В мае присяжные вынесли Шишкану обвинительный вердикт и согласились с тем, что он вор в законе, иначе говоря, «занимает высшее положении в преступной иерархии» (с 2019 года в России за сам этот факт грозит уголовная ответственность).

«[Шишкана] называют «вором в законе номер 1»... Замечу, что это одно из самых громких дел современной России», — описала дело Шишкана член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева.

Вместе с Шишканом осудили еще 17 членов его банды . Их обвиняли в нескольких тяжких и особо тяжких преступлений, в итоге назначили сроки от условного до пожизненного, ограничения свободы от 1,5 года до двух лет и штрафы в размере от 1,1 до 4 млн руб.

«Среди подсудимых как безработные, так и генеральные директоры различных российских компаний, а также спортсмены. Несколько фигурантов имеют высшее образование, остальные — среднее и средне-специальное. Почти все осуждение проживали в Москве и Подмосковье», — уточняет ТАСС.

Дело рассматривали в закрытом режиме. Хотя преступления банды не касались армии, решение вынес военный суд по решению Верховного суда.

«Решили, что мы — наиболее беспристрастны, ни в чем не заинтересованы», — поясняла пресс-служба Второго Западного окружного военного суда.

Слушания проходили в выездном формате в одном из самых больших залов Московского городского суда. В здании военного суда не нашлось подходящего помещения для такого количества участников (кроме 18 фигурантов еще около 20 адвокатов).

Легенда о благородном Шишкане

Сейчас Шишкану 59 лет, родился в 1964 году в подмосковном Раменском, где позже возглавил криминальный мир. Хотя мужчина из «обычной семьи», как описывают журналисты, еще подростком он получил десять лет лишения свободы за убийство (максимальное наказание для несовершеннолетнего).

Судя по тому приговору, Шишкан закончил только восемь классов и устроился работать слесарем. Стоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, неоднократно привлекался за административные правонарушения. Однажды с двумя товарищами во время криминальных разборок, будучи пьяным, с особой жесткостью зарезал местного жителя (на теле насчитали 12 ран).

«Жабенкова спросила, за что убили — Шишков ответил, что так будет с каждым, кто предает друзей, и добавил, что если бы он выпил сейчас еще стакан водки, то уложил бы еще десятерых», — описывала свидетельница.

Российские СМИ пишут, что Шишкан тогда взял всю вину на себя, чтобы спасти друзей — «матерых», ранее судимых рецидивистов. Однако приговор это опровергает — товарищи Шишкана его ровесники, один вообще не был судим. В целом легенда о благородстве Шишкана могла быть выгодна ему для продвижения в криминальном мире. За решеткой Шишкан объездил известные тюрьмы и познакомился с авторитетами. В 1991 году вышел на свободу, вернулся в родной город и получил кличку Шишкан Раменский.

После освобождения Шишкан тоже любил выглядеть благородно — финансировал раменский футбольный клуб «Сатурн», приглашал первых звезд эстрады на встречи своих одноклассников, помогал жертвам Беслана. После задержания Шишкана в его поддержку выступали известные футбольные тренеры Валерий Газзаев, Юрий Семин, Виктор Онопко, первый вице-президент РФС Никита Симонян, артисты Лев Лещенко, Любовь Успенская, Александр Серов, а также различные мастера спорта.

«Я знаю людей, которые выглядели невинными, но потом оказывались способны на самые подлые вещи. Но о нем... Я не могу поверить... Он очень уважительно относился к артистам. Не все умеют за свои деньги уважать артистов», — отмечала Успенская.

Король воров

Уже через год после выхода на свободу, по версии прессы, Шишкана короновали в Москве с разрешения самого Япончика. Он стал одним из самых молодых воров в законе того времени. Прославился как хитрый и осторожный человек, умелый дипломат и манипулятор.

«Япончик считал, что Шишканов — правильный парень и заслуживает стать вором. Тот, естественно, согласился. Шишканов стремился к этому всю сознательную жизнь», — говорил бывший оперативник ЦРУБОП МВД России Михаил Игнатов.

На воле Шишкан быстро добился успеха, объединил враждующие раменскую и люберецкую группировки и подчинил себе Раменское. По словам местных, «раменские» контролировали все: от мусорных полигонов и похоронного бизнеса, до люберецкого авторынка и структур ЖКХ. После 90-х пытались легализоваться и выглядеть обычными бизнесменами. Официально Шишканов нигде не работал, но числился учредителем целого ряда компаний.

Именно бизнес-интересы в итоге привели к самому тяжелому эпизоду в биографии Шишкана — убийству раменского депутата Татьяны Сидоровой. Жертва не поделила с ним «Племзавод Раменское». В конце 90-х Сидорова с помощью Шишкана стала его директором, женщина даже гордилась знакомством с бандитом и называла Шишкана «нашим защитником». Но в итоге их интересы разошлись. По одной версии, Сидорова отказалась отдать мужчине земли завода, по другой начала его шантажировать. Так или иначе, в итоге люди Шишкана ворвались в дом Сидоровой, забили арматурой и расстреляли всю семью, а тела закопали в ближайшем карьере. Найти их удалось после того, как задержали одного из членов банды, и он все рассказал следствию.