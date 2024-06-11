Американская администрация сняла запрет на поставки вооружений украинской бригаде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом пишет местная газета The Washington Post со ссылкой на Государственный департамент США.

«Украинская 12-я бригада специального назначения «Азов» прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную Госдепом», — отметили в ведомстве.

Как указывается в материале, «Азову» было запрещено использовать американское оружие около 10 лет в связи с обвинениями в тяжких нарушениях прав человека. В частности, речь идет о «расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядах» некоторых основателей бригады. Еще одной причиной введения ограничений стали обвинения в гуманитарных нарушениях.

Однако теперь представители «Азова» будут иметь доступ к оружию, которое на Украине поставляют США. В этом они не будут отличаться от каких-либо других формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как сейчас организаторы проверки не обнаружили доказательств нарушений прав человека со стороны членов этой бригады.

4 июня военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинское военное командование перебросило бригаду «Азов» на Сватовско-Кременское направление. По его словам, это произошло после активизации боевых действий в Харьковской области.

Ранее в зоне конфликта ликвидировали бойца «Азова», спасшегося с завода «Азовсталь» в Мариуполе.