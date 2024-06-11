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ХАМАС приветствует резолюцию СБ ООН о перемирии в Газе

ХАМАС одобрил резолюцию Совбеза ООН об установлении перемирия в секторе Газа

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Saeed Jaras/Global Look Press

Движение ХАМАС приветствовало принятую Совбезом ООН резолюцию о прекращении огня в секторе Газа и подтвердило свою прежнюю готовность к проведению непрямых переговоров с Израилем. Об этом, ссылаясь на опубликованное заявление ХАМАС, сообщает ТАСС.

В документе говорится, что движение приветствует принятую Советом Безопасности резолюцию, предусматривающую постоянное прекращение огня в Газе, вывод из анклава израильских военных, обмен пленными, возвращение перемещенных лиц в места их проживания, восстановление разрушенной инфраструктуры, отказ от планов по сокращению территории сектора и предоставление гражданскому населению необходимой гуманитарной помощи.

Кроме того, ХАМАС заявил, что по-прежнему готов проводить с помощью посредников непрямые переговоры, которые нацелены на реализацию вышеуказанных положений. При этом в движении отметили, что любые консультации должны проходить только в соответствии с требованиями палестинского населения и самого ХАМАС.

До этого сообщалось, что Совет Безопасности ООН проголосовал за проект резолюции США по перемирию между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

Ранее в Израиле заявили о готовности продолжить переговоры с ХАМАС.

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